الثلاثاء 20 يناير 2026
ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسلها في رمضان 2026

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
مسلسلات رمضان 2026 ، كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن بوستر مسلسلها الجديد "وننسي اللي كان" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، وأكدت من خلال حسابها الشخصي أنها تظهر بشخصية جليلة رسلان

 

 

مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026

ويعرض مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026 علي شاشة Mbc مصر 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

ويجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

 

الجريدة الرسمية