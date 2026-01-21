مسلسلات رمضان 2026، تعرف على القناة الناقلة لمسلسل فخر الدلتا

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، أعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل فخر الدلتا للفنان أحمد رمزي في رمضان 2026، عبر شاشتها.

مسلسل فخر الدلتا في رمضان 2026

ويعرض مسلسل فخر الدلتا على شاشة ON خلال شهر رمضان 2026.

يشارك في مسلسل فخر الدلتا كل من “حسين فهمي، انتصار، كمال أبو رية، تامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن على، ومن إخراج هادى بسيونى”.

وكان قد اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو رية بدلًا منه.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار أشرف عبد الباقي عن العمل يعود لانشغاله في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني.

