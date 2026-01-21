الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، تعرف على القناة الناقلة لمسلسل فخر الدلتا

فخر الدلتا
فخر الدلتا
18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، أعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل فخر الدلتا للفنان أحمد رمزي في رمضان 2026، عبر شاشتها.

مسلسل فخر الدلتا في رمضان 2026 

ويعرض مسلسل فخر الدلتا على شاشة ON خلال شهر رمضان 2026.

يشارك في مسلسل فخر الدلتا كل من “حسين فهمي، انتصار، كمال أبو رية، تامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن على، ومن إخراج هادى بسيونى”.

وكان قد اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو رية بدلًا منه.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار أشرف عبد الباقي عن العمل يعود لانشغاله في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فخر الدلتا في رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026 فخر الدلتا في رمضان 2026 مسلسل فخر الدلتا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

خدمات

المزيد

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية