نادي بورفؤاد يطير إلى زيمبابوي للمشاركة في البطولة الأفريقية للهوكي

الهوكي، غادرت منذ قليل بعثة فريق بورفؤاد للهوكي مطار القاهرة متوجهة إلى زيمبابوي، للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، المقرر لها خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجاري.

قائمة فريق بورفؤاد للهوكي

وتضم بعثة بورفؤاد كلًّا من:

محمد السيد - رضا أحمد - محمد غنيم - أحمد محسن - محمود ممدوح - محمد الطنطاوي - محمد مجدي - مصطفى طارق - أحمد فتح الله - محمد عصام - وليد عبد الغني - محمد رجب - عمرو الهادي - أشرف سعيد - محمد عادل - علي السيد - محمد إدريس - أحمد جمال.

ويقود الفريق مصطفى خليل المدير الفني ويعاونه العربي عبد الغفار مدربًا عامًّا، ومحمد خليل محلل أداء، ومحمد رمزي مخطط أحمال، ومحمد جمال طبيب، وهشام عبد الباسط مدرب حراس، ومحمود الشرقاوي مدير الفريق، ويترأس البعثة المهندس أحمد رضوان مشرف النشاط.

تصريحات مروة محمود

ومن جانبها قالت الدكتورة مروة محمود عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد، أن الفريق استعد بشكل جيد للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للهوكي، وأن المنافسة ستكون صعبة على الجميع.

وأضافت مروة محمود، أن نادي بورفؤاد حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة على مستوى رياضة الهوكي، وتم تكريم الفريق من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وتابعت: “الفريق يضم العديد من العناصر المميزة، ولديهم القدرة على تحقيق لقب البطولة رغم قوة المنافسة”.

فريق بورفؤاد للهوكي، فيتو

الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية

وتشهد البطولة الأفريقية للهوكي رجال مشاركة 9 فرق، بينها فريقي بورفؤاد والشرقية من مصر، بالإضافة لفريق من غانا وفريق من كينيا وفريق من ناميبيا، وفريق من أوغندا وفريق من زامبيا، وفريقين من زيمبابوي.

