أحمد داود يصبح رجل أعمال في مسلسل بابا وماما

يشارك الفنان أحمد داوود خلال السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل “بابا وماما جيران”، العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث العمل حول شاب ينشأ في أسرة فقيرة لكنه يسعى أن يصبح رجل أعمال وتساعده زوجته وحبيبته في الوصول لهذا الأمر.

كاست مسلسل بابا وماما

ويشارك في بطولة العمل كل من ميرنا جميل، آية سماحة، شيرين، ميمي جمال، محمد محمود، ومحمود حافظ، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني على قناة mbc.

وتلعب الفنانة شيري خلال أحداث مسلسل باب وماما شخصية والدة أحمد داوود التي تساعده في بناء مستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.

وكانت قد كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 الفنان أحمد داوود عن دوره في فيلم الهوى سلطان.

تكريم أحمد داوود بالمركز الكاثوليكي

وقدمت دينا فؤاد جائزة أفضل ممثل، وقالت: إن أحمد داوود ممثل موهوب وتعتبره واحدا من عائلتها.

وأهدى أحمد داوود الجائزة إلى أولاده ومازح الحضور قائلا: أنا كنت خايف من طارق العريان علشان هو رئيس لجنة تحكيم وأنا مشاركتش في ولاد رزق 3.

