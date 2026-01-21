علي كلاي & الكينج، ملوك الحلبة يتنافسون في رمضان 2026

18 حجم الخط

يشهد موسم رمضان 2026 ، منافسة شرسة بين عدد من الأعمال التي تنتمي إلى نوعية الأكشن، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته محمد إمام وعلي كلاي للفنان أحمد العوضي، خاصة أن المسلسلين تدور أحداثهما في إطار أكشن رومانسي.

أحمد العوضي ومحمد إمام

ويظهر محمد أمام خلال أحداث مسلسله الكينج بشخصية ملاكم، ويظهر أيضا أحمد العوضي بشخصية ملاكم يشارك في بطولة كبرى ضمن علي كلاي، الأمر الذي ألهب حماس الجمهور، خاصة أن الثنائي قد أثاروا الجدل مؤخرا حول الأعلي أجرا والأكثر مشاهدة.

وعلق المخرج رامي إمام على الجدل المثار بين شقيقه محمد إمام والفنان أحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنشورات المتبادلة بينهما حول الأعلى أجرا.

وقال رامي في تصريحات تلفزيونية: إحنا كلنا إخوات والله كلنا زمايل ومنافسة شريفة جدا وبحب المناغشات اللي بتحصل وفي الأول والآخر المستفيد هو المشاهد المصري ودا هزار.

سلسل علي كلاي في رمضان 2026

وكان أحمد العوضي قد فاجأ الجمهور بنشره برومو تشويقي لمسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر “العوضي” في البرومو التشويقي وهو داخل الحلبة ويخوض عددا من المباريات ويقول: علي كلاي ولا عمره هيخسر.. أنا نمرة واحدة يا كابتن.. أنا إمبراطور اللعبة

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

ونشر العوضي صورة جديدة من كواليس المسلسل عبر حسابه على منصة إكس، وعلق عليها قائلا: “بنمسي على إخواتنا الجدعان”.

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب

ويعرض مسلسل الكينج في رمضان 2026 على شاشة mbc ومنصة شاهد mbc.

وكان القائمون على مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تعاقدوا مع المطرب محمود الليثي ليقوم بالغناء ضمن أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

وتشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاوري الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبد العظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

