محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، اليوم الأربعاء، انتظام سير وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي انطلقت السبت الماضي، وتختتم غدا الخميس.

 وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

 

68 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الاعدادية ببني سويف

 

وأوضح محافظ بني سويف، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ ما يقرب من 68 ألف طالب وطالبة، موزعين على 328 لجنة فرعية بمختلف مدارس وإدارات المحافظة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بكافة القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الانضباط داخل اللجان وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

 

من جانبها، أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، متابعتها لسير الامتحانات، والذي شهد أداء نحو 68 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية الإمتحان بمادتي العلوم والهندسة، داخل اللجان بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

وكيل التعليم تتابع إجراءات تسليم أوراق الأسئلة

 

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أنها تابعت، من خلال غرفة العمليات بالمديرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إجراءات تسليم أوراق الأسئلة، واطمأنت من خلال غرفة العمليات المركزية على وصولها في المواعيد المحددة، وانتظام عمل اللجان، وحسن سير الامتحانات دون أية مشكلات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، والدقة في توزيع أوراق الأسئلة، والانضباط داخل اللجان، إلى جانب توفير سبل الراحة اللازمة للطلاب.

 

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

 

وفي ختام متابعتها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، حرص المديرية على المتابعة اليومية الميدانية لكافة لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي أية شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها فورًا بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية. 

 

وتُختتم الامتحانات غدًا الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

