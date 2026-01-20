الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

لجنة شؤون القرى تجوب وحدات بني سويف لمراجعة مستوى المرافق والخدمات

لجنة شؤون القرى تجوب
لجنة شؤون القرى تجوب وحدات بني سويف، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ لجان شؤون القرى لجولات ميدانية مكثفة شملت أربع وحدات محلية بالمحافظة، في إطار برنامج ميداني منظم يهدف إلى متابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ودعمًا لجهود الدولة الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

لجنة شؤون القرى تجوب وحدات بني سويف 

وجاءت هذه الجولات لتشمل المرور على عدد من الوحدات الخدمية بالمجالس القروية، حيث قامت اللجان بمراجعة سير العمل بالمكاتب المختلفة، ومتابعة حالة النظافة والإشغالات في شوارع القرى، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رصد أي أوجه قصور أو تحديات قد تواجه الأهالي، كما استمعت اللجان إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم في مختلف القطاعات، تمهيدًا لإعداد تقارير تفصيلية تحتوي على مقترحات حلول مناسبة وسريعة لمعالجة المشكلات.

وأشار التقرير المقدم من لجنة شؤون القرى، والذي عرضه الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، إلى نتائج الزيارات الميدانية، مع توضيح حجم المشروعات الجاري تنفيذها ومدى التقدم فيها، وبيان الواقع الفعلي للخدمات والمرافق بالمجالس القروية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين جودة الخدمات.

لجنة شؤون القرى تراجع مستوى المرافق والخدمات

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف الجولات الميدانية، خاصة على المكاتب والوحدات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا ضرورة إعداد تقارير دورية مصورة تعكس الواقع الفعلي للموقف الخدمي بالقرى، وذلك لضمان سرعة التدخل ومعالجة أي قصور، وتحقيق تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ على أهمية متابعة المشروعات التنموية والخدمية بشكل مستمر، والعمل على رصد أي معوقات قد تعرقل التنفيذ، مع وضع الحلول المناسبة بالتعاون مع المسؤولين المعنيين، لضمان تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والتأكد من فعالية وكفاءة الأداء بالخدمات الحكومية على أرض الواقع، بما يعكس التزام المحافظة بتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات ودعم التنمية المحلية بشكل مستمر.

