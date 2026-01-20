عقب شكوى الأهالي، تغطية 50 مترًا بمصرف قرية تزمنت الشرقية ببني سويف

18 حجم الخط

أعلن محمد بكري، رئيس المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن موافقة الإدارة العامة للصرف المغطي على تغطية مساحة 50 مترًا من مصرف زراعي بـ قرية تزمنت الشرقية، بـ مركز بني سويف، استجابة لشكوى الأهالي المتضررين من إعادة فتح المصرف الذي تم ردمه في وقت سابق داخل الكتلة السكنية بالقرية.

الموافقة تغطية 50 مترًا من مصرف زراعي

وأكدت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة بني سويف أن الموافقة على تغطية المسافة المذكورة تم تضمينها في مقترح الخطة الاستثمارية للعام 2026، بناءً على مطالب الأهالي الذين تضرروا من وجود المصرف المفتوح، خاصة بعد الشكاوى من بعض المزارعين الذين كانوا يعانون من صعوبة التخلص الآمن من مياه الصرف الزراعي لأراضيهم، مشيرًا إلى أن إعادة فتح المصرف جاءت بناءً على شكاوى المزارعين التي تطالب بتوفير سبل آمنة للصرف الزراعي.

في سياق متصل، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج جهود متابعة الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن بعض الشكاوى والطلبات التي تم مناقشتها خلال لقاء المواطنين في 14 يناير الماضي، وتضمن اللقاء بحث العديد من القضايا في عدة قطاعات حيوية.

محافظ بني سويف يناقش شكاوى المواطنين

من جانب آخر، أشارت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بـ محافظة بني سويف، إلى الشكوى التي تقدم بها زوج سيدة بمركز سمسطا، طالبًا تدخل المحافظ لتسهيل إجراءات صرف العلاج المقرر لزوجته التي خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم بالمخ في المستشفى الجامعي. وقد تم التنسيق مع مسؤولي التأمين الصحي لصرف العلاج بانتظام.

كما تطرقت مديرة خدمة المواطنين ببني سويف، إلى شكوى أحد المواطنين في قرية هلية، مركز ببا، حيث تضرر من قيام أحد الجيران بإغلاق الطريق المؤدي إلى أرضه الزراعية، وقد تم دراسة الشكوى ميدانيًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

