محافظات

حملة ميدانية لبحث مشاكل ومطالب مزارعي مركز ببا ببني سويف

أعلنت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف قيام المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، بمتابعة سير العمل في القطاع الزراعي بمركز ببا، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية لضمان كفاءة العمل والوقوف على أي سلبيات أو مخالفات بهدف تصحيح الأوضاع.

 

حملة ميدانية لبحث مشاكل مزارعي ببا ببني سويف

وقد شدد محافظ بني سويف، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وأداة حيوية لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وخلال جولته الميدانية، التقى وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، عددًا من المزارعين في زمام مركز ببا، حيث استمع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم، وناقش معهم أبرز التوصيات الزراعية الواجب اتباعها لتحسين الإنتاجية، مؤكدًا على أهمية التوعية المستمرة للمزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية واستخدام الأسمدة والمبيدات بشكل آمن، بالإضافة إلى تنفيذ الحلول الفورية لمشاكلهم.

 

التنسيق مع المزارعين لحل مشكلات الآفات 

شارك في الجولة المهندس محمد فاروق، مدير إدارة ببا الزراعية جنوب محافظة بني سويف، والمهندس أشرف عبد الغني، مدير المكافحة، حيث تم التنسيق مع المزارعين لحل كافة المشكلات المتعلقة بالآفات الزراعية والممارسات غير السليمة في بعض الزراعات.

 

وأكد وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مديرية الزراعة على تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية في القطاع الزراعي بالمحافظة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمجال الزراعي لضمان تحسين مستوى العمل الزراعي وتوفير بيئة مناسبة للمزارعين.

 

