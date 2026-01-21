الأربعاء 21 يناير 2026
وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات طلاب الإعدادية في مادتي العلوم والهندسة

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتابع إمتحانات الإعدادية بغرفة العمليات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، متابعة انتظام سير أعمال امتحانات نصف العام الدراسي بالشهادة الاعدادية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام وانضباط العملية الامتحانية بكافة اللجان على مستوى المحافظة.

وكيل تعليم بني سويف تتابع امتحانات الإعدادية

وفي هذا السياق، تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتظام سير الامتحانات في مادتي العلوم والهندسة، حيث حرصت على التواجد داخل مركز توزيع الأسئلة، للاطمئنان على سلامة إجراءات تسليم أوراق الأسئلة، ومتابعة خطوط السير الخاصة بنقلها، والتأكد من وصولها إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، بما يضمن عدم حدوث أي تأخير أو معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

كما واصلت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث تم الاطمئنان على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من توافر الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، إلى جانب متابعة التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، في إطار متابعة دقيقة ومستمرة لسير العملية الامتحانية على مستوى المحافظة.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية اللازمة لضمان انتظام الامتحانات داخل اللجان، مشددة على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وتحقيق الانضباط الكامل دون الإخلال بمصلحة الطالب، مع مراعاة تطبيق القواعد بعدالة وحزم حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

غرفة عمليات امتحانات الإعدادية ببني سويف

واختتمت وكيل الوزارة توجيهاتها لرؤساء اللجان والملاحظين بضرورة الدقة في تنفيذ التعليمات، ومراعاة راحة الطلاب، وتذليل أية معوقات قد تواجههم، مع الالتزام الكامل بما يصدر من تعليمات وزارية وتوجيهات تنفيذية، مؤكدة أن مصلحة الطالب وسلامة العملية التعليمية تأتي على رأس أولويات المديرية.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير والمحافظ، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ، بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

68 ألف طالب وطالبة بامتحانات إعدادية بني سويف

ويؤدي اليوم أكثر من 68 ألف طالب وطالبة امتحانات نصف العام في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، داخل 328 لجنة امتحانية موزعة على مستوى مدن وقرى المحافظة، وسط التزام كامل بالإجراءات والتعليمات المعتمدة.

الجريدة الرسمية