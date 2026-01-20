مديرية العمل ببني سويف تعلن فتح باب التعيين في بعض المشروعات

18 حجم الخط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن فتح باب التعيين لعدد من المشروعات الزراعية والصناعية بالتعاون مع منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي)، في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة العمل، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

مطلوب عمال وفنيين وسائقين مجمع عمال مصر

وأوضح أحمد العربي، وكيل وزارة العمل بـ محافظة بني سويف، أن الفرص المتاحة تشمل عدة تخصصات فنية وعمالية، من بينها: عمال إنتاج، فنيين كهرباء وميكانيكا، فنيين حقن بلاستيك، محضري أوردرات، وسائقين بدرجات مختلفة، وأكد أنه سيتم التعيين وفقًا لاحتياجات المشروعات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع ضرورة توافر المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

وأشار وكيل وزارة العمل ببني سويف، إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والوزير محمد جبران، وزير العمل، اللذين يسعيان بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، مضيفًا أن المديرية تعمل على ربط برامج التدريب باحتياجات الشركات والمصانع، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

مديرية العمل ببني سويف تعلن فرص عمل

وأكد مدير مديرية العمل ببني سويف، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الكبرى في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز جهود التنمية وتوفير فرص عمل مناسبة لآلاف المواطنين في بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.