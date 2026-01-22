زمن العقوق، شقيقان ينهيان حياة والدهما المسن بطريقة مرعبة في الغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية واقعة قتل مأساوية بعدما أقدم شقيقان على إنهاء حياة والدهما داخل مسكن الأسرة إثر خلافات أسرية نشبت بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل منزله وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط البحث الجنائي إلى محل الواقعة.



وبالفحص والمعاينة الأولية تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ونجليه بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة عنيفة قام خلالها الشقيقان بالاعتداء على والدهما مستخدمين سلاحًا أبيض ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الأمام وعدة طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.



وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة مبررين فعلتهما بوجود خلافات أسرية ممتدة تتعلق بمشكلات عائلية داخل المنزل.



وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وقررت التحفظ على السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

مقتل سيدة طعنًا على يد جيرانها بالغربية

شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى واقعة مأساوية، حيث لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بطعنة نافذة في الصدر إثر نشوب خلافات جيرة مع عدد من الأشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين من الفحص إصابة سيدة بطعنة نافذة أودت بحياتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة وتم التحفظ عليهم وإيداعهما الحبس لحين عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

