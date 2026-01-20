نائب محافظ بني سويف يوجه بتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن عقد اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، برئاسة بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

جاء الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز التعاون المستدام لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين مسار الإحالة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرأة في المحافظة.

تعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة ببني سويف

وحضر الاجتماع نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وأحمد العربي، مدير عام مديرية العمل ببني سويف، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من مختلف الجهات التنفيذية المعنية مثل الصحة، والتعليم، والأوقاف، والأزهر، والكنيسة، والجامعة، ومديرية الأمن، ولجان الحماية.

ناقش نائب محافظ بني سويف، خلال الاجتماع خطة العمل المستقبلية، التي تشمل تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات لتفعيل مهام اللجنة، وتنسيق الجهود متعددة التخصصات بين القطاعات المختلفة، ووضع سياسات وبروتوكولات مشتركة على المستوى المحلي.

كما تم أكد نائب محافظ بني سويف، على إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة وتدشين مسار الإحالة الوطني، مع توفير خدمات متكاملة تراعي احتياجات النساء المعنفات وفق معايير محددة لضمان عدم تكرار العنف.

16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة ببني سويف

وفي هذا السياق، استعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، تقريرًا حول أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات مثل حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع، وتنظيم ندوة "آليات مواجهة العنف بين شباب الجامعة"، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية وحملات توعوية تهدف إلى نشر الوعي بحقوق المرأة وحمايتها.

وأكد الإجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة وتقييم أنشطة اللجنة من خلال اجتماعات دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في حماية المرأة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

