محافظات

زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس لمتابعة الزراعات الشتوية في بني سويف

أعلنت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف، تنفيذ زيارة ميدانية لمحطة بحوث سدس، وذلك في إطار متابعة الزراعات الشتوية وتعزيز الإرشاد الزراعي.

 

يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ببني سويف، وبالتوجيهات المباشرة من الأستاذ الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات.

 

وقام وفد من معهد بحوث أمراض النباتات بزيارة ميدانية شملت متابعة المحاصيل الشتوية مثل القمح، العدس، الفول البلدي، البابونج، والترمس، وترأس الوفد الدكتور عبد الناصر بدوي السيد، وكيل معهد بحوث أمراض النباتات للإنتاج، ورافقه الدكتور وليد العرابي رئيس قسم بحوث أمراض القمح، والدكتور محمود محمد حسانين المتحدث الإعلامي للمعهد، والدكتورة ولاء ربيع عضو اللجنة الإعلامية.

 

وأكدت مديرية الزراعة ببني سويف، في بيان لها، أنه كان في استقبال الوفد كل من: الدكتور أحمد مصطفى أبو شوشة مدير محطة بحوث سدس، والدكتور محمد مرعي مدير المحطة الإقليمية لمصر الوسطى، والدكتور إسماعيل علي إسماعيل الأستاذ بقسم بحوث أمراض الذرة، بالإضافة إلى الأساتذة المساعدين بالمحطة، بحضور الدكتور جمعة عرفات عبد الواحد، منسق النشاط الإرشادي والتدريبي بمحافظة بني سويف وغرب المنيا.

 

دور معهد بحوث أمراض النباتات في تعزيز الأمن الغذائي

وأشار بيان زراعة بني سويف، إلى أن المشاركين أكدوا في الزيارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على دعم المزارعين ميدانيًا، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتقديم التوصيات العلمية اللازمة لمكافحة الأمراض الزراعية التي تهدد المحاصيل الاستراتيجية، وأضافوا أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في محافظة بني سويف.

