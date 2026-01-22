الخميس 22 يناير 2026
محمود الشامي: إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات "قرار صائب"

علَقَ محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف برئاسة باتريس موتسيبي بتعديل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية.

وكان الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعديل موعد إقامة كأس أمم أفريقيا لتقام البطولة كل أربعة سنوات بدلًا من إقامتها كل عامين، على أن تلعب البطولة بشكل استثنائي العامين القادمين 2027 ثم 2028، ثم تقام في ما بعد عام 2032.

 

إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل أربعة أعوام 

وقال محمود الشامي في تصريحات تليفزيونية: قرار إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية كل أربعة أعوام، قرار صائب من كاف، لتعارض موعدها مع الدوريات الأوروبية الكبرى مما يجعل هناك أزمة معتادة بين مسؤولي الأندية والمنتخبات، وبالتالي فإن إقامة البطولة كل أربعة أعوام سيزيد من حافز اللاعبين قبل كل نسخة، مثلما يحدث في بطولات كأس العالم، بالإضافة إلى أن إقامة دوري الأمم الأفريقية سيجعل هناك حالة تنافسية أكبر بين المنتخبات لأن المباريات ستأخذ الطابع الرسمي وليس الودي، وهو ما يحدث في قارة أوروبا.

وتابع: قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء منافسات أمم أفريقيا للمحليين، قرار موفق للغاية، لأن الدول الأفريقية من الأساس تعتمد على اللاعبين المحترفين في الخارج بشكل كامل، ولا توجد لديها منافسة قوية في الدوريات المحلية، وهو ما يجعل بطولة أمم أفريقيا للمحليين، لا فائدة لها، ولا تفرز أي لاعبين للمنتخبات الأولى.

الجريدة الرسمية