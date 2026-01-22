بعد سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، كانييه ويست يؤدي فقرة غنائية في حفل جرامي 2026

الخميس 22 يناير 2026
ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن إدارة جوائز الجرامي، اتفقت رسميًّا، مع المغني والمنتج الشهير كانييه ويست ، على تأدية فقرة غنائية، خلال حفل جرامي 2026.

وكانت التقارير الصحفية كشفت أمس، أن النجمتين سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، ستؤديان فقرات غنائية، خلال حفل جرامي 2026.

 

تريفور نوح يقدم حفل ​​توزيع جوائز جرامي للمرة السادسة على التوالي

أعلنت إدارة حفل توزيع  جوائز جرامي الموسيقية، تقديم المذيع الساخر تريفور نوح، للنسخة الـ 68، للحفل الشهير، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

ومن المقرر أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقدم فيها الحفل.

 

موعد حفل توزيع جوائز جرامي

ومن المقرر أن يقام حفل حفل جرامي، يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، مباشرة من لوس أنجلوس، ويبث على شبكة CBS، كما يكون متاح للمشاهدة مباشرة وعند الطلب عبر منصة Paramount+.

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

وجاءت ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026، كالتالي:

 

أفضل ألبوم بوب صوتي

• Justin Bieber – Swag 

• Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend 

• Miley Cyrus – Something Beautiful 

• Lady Gaga – Mayhem

 • Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy [Part 2]

أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب

• Justin Bieber – Daisies 

• Sabrina Carpenter – Manchild 

 

 

• Lady Gaga – Disease 

• Chappell Roan – The Subway 

• Lola Young – Messy

أفضل ألبوم راب

• GloRilla – Glorious 

• JID – God Does Like Ugly 

• Kendrick Lamar – GNX 

• Tyler, The Creator – Chromakopia 

• Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

أفضل فنان جديد

أوليفيا دين
كاتسي
ذا مارياس
أديسون راي
سومبر
ليون توماس
أليكس وارن
لولا يونج

أفضل ألبوم آر أند بي

• Giveon – Beloved

 • Coco Jones – Why Not More? 

• Ledisi – The Crown 

• Teyana Taylor – Escape Room 

• Leon Thomas – Mutt

تسجيل العام

Bad Bunny — DtMF
Sabrina Carpenter — Manchild
Doechii — Anxiety
Billie Eilish — Wildflower
Lady Gaga — Abracadabra 
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Chappell Roan — The Subway
Rosé & Bruno Mars — APT

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية
• Trent Reznor & Atticus Ross – As Alive as You Need Me to Be (from Tron: Ares)
• Eae & Han Soojinlee – Golden (from KPop Demon Hunters)
• Ludwig Göransson & Halsey – I Lied to You (from Sinners)
• Brandi Carlile & Elton John – Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)
• Ludwig Göransson & Brie Larson – Pale, Pale Moon (from Sinners)
• Doo Rwave – Sinners (from Sinners)

أغنية العام

Lady Gaga — Abracadabra
Doechii — Anxiety
Rosé & Bruno Mars — APT.
Bad Bunny — Debi Tirar Mas Fotos
HUNTR/X — Golden
Kendrick Lamar & SZA — Luther
Sabrina Carpenter — Manchild
Billie Eilish — Wildflower

أفضل تسجيل بوب راقص

Bluest Flame
Abracadabra
Midnight Sun
Just Keep Watching 
Illegal


أفضل فيلم موسيقي

Devo
Live at the Royal Albert Hall
Relentless
Music By John Williams
Piece by Piece

الجريدة الرسمية