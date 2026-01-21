ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إبراهيم من محافظة القليوبية حول ما يتردد من أن قص الأظافر ليلًا مكروه شرعًا، وهل هذا الكلام صحيح أم لا، موضحًا أن الأمر في الشريعة الإسلامية على السعة ولا يوجد وقت محدد لقص الأظافر ليلًا أو نهارًا.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن السنة النبوية المطهرة جاءت ببيان خصال الفطرة، وهي الخصال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن من هذه الخصال التي وردت في السنة قص الأظافر، وهو من سنن الفطرة التي يُستحب للمسلم المحافظة عليها بصفة عامة.

وبيّن أنه لم يرد في الشرع ما يحدد وقتًا معينًا لـ قص الأظافر، فلا يوجد دليل على أن قصها ليلًا مكروه أو أن قصها نهارًا واجب أو العكس.

وأشار إلى أن الأمر متروك لما يتيسر للإنسان وما يتمكن منه، فيفعل المسلم ذلك في الوقت الذي يناسبه دون حرج أو كراهة.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد ردت على سؤال في مسائل الحج يسأل صاحبه عن حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم، وقالت إنه إذا قضم المحرم أظافره بأسنانه فأزال منها شيئًا عامدًا عالمًا مختارًا، فإنه تجبُ عليه الفديةُ، بخلاف ما لو انكسر ظفره أو جزء منه دون قصد فأزال باقيَه لأنه يؤذيه، فلا شيءَ عليه في ذلك عند جمهور الفقهاء، أما لو عبث بظفر من أظفاره ساهيًا فقضمه، أو قصَّ ظفره ناسيًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أنه تجبُ عليه الفديةُ -على خلاف بينهم في مقدارها- حتى لو كان ناسيًا كما تجب على العامد؛ لأن ذلك من باب الإتلاف الذي يستوي فيه عندهم العامد والساهي والجاهل، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الناسيَ غيرُ مؤاخَذٍ ولا فديةَ عليه، فمن استطاع إخراجَ الفدية أخرجها عملًا بقول الجمهور، ومن لم يستطع فلا حرجَ عليه.

