الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الصلاة، فيتو
الصلاة، فيتو
18 حجم الخط

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مي من محافظة المنوفية حول كيفية تعويض الصلوات التي فاتتها، موضحًا أن الأمر يقوم على حاجتين أساسيتين: رقم واحد التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى عن التقصير فيما فات، ورقم اثنين البدء فورًا في قضاء الصلوات وعدم التهاون في أدائها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المسلم يمكنه قضاء الصلوات الفائتة بأن يجعل مع كل صلاة حاضرة صلاة من الفوائت، فيصلي مع كل ظهر ظهرًا فائتًا، ومع كل عصر عصرًا فائتًا، ومع المغرب مغربًا فائتًا، ومع العشاء عشاءً فائتًا، وهكذا حتى ينتهي مما عليه.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وهو دليل واضح على أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها متى تذكرها الإنسان.

وبيّن أن بعض الناس يظنون أن الإكثار من السنن يغني عن قضاء الفرائض الفائتة، وهذا غير صحيح، لأن السنن ثواب يُضاف إلى رصيد الإنسان لكنها لا تقوم مقام الفرض، ولا تعوض الصلاة الواجبة التي فاتت.

وأشار إلى أن الصلاة في الأماكن المباركة مثل المسجد الحرام الذي تعدل الصلاة فيه 100 ألف صلاة، والمسجد النبوي الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة، تكون المضاعفة في الأجر والثواب فقط، وليس في عدد الصلوات المقضية، فلا تُحسب صلاة واحدة هناك عن ألف أو مائة ألف صلاة فائتة، وإنما الأجر هو الذي يتضاعف، وتبقى الصلوات الفائتة واجبة القضاء حتى تبرأ ذمة المسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية محافظة المنوفية فتاوي الناس

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يستقبل وفد دار الفتوى اللبنانية لبحث تعزيز التعاون

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

كيف نستعد لـ رمضان من أول يوم في شعبان؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية