الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأخدود يتعادل مع الرياض 2-2 في الدوري السعودي

الأخدود
الأخدود
18 حجم الخط

انتهت مباراة الأخدود والرياض، التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل هدفي الأخدود سعيد الربيعي في الدقيقة 62 و86، وجاء هدفي الرياض عن طريق توزي في الدقيقة 26 وسلطان هارون بالدقيقة 5+90.

ترتيب الأخدود والرياض في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يصل الأخدود إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، بينما يصل رصيد الرياض إلى النقطة 10 في المركز السادس عشر.

الرياض يخسر أمام التعاون

 وخسر الرياض في الجولة الماضية علي يد التعاون بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الرياض ضد التعاون 

وتكفل مارتينيز بالأهداف الثلاثة في لفريقه التعاون في الدقائق (10 و45+8) من ركلة جزاء و66) فيما سجل هدف الرياض الوحيد، البرتغالي توزي (63).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاخدود الرياض الأخدود والرياض الدوري السعودي

مواد متعلقة

موقف عمرو الجزار من المشاركة مع الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع عمرو الجزار

لقطات من تقديم النادي الأهلي لـ مروان عثمان لاعب الفريق الجديد

الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع مروان عثمان قادما من سيراميكا

توروب وكابتن الأهلي يتحدثان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يانج أفريكانز

مران مفتوح لـ الأهلي غدا استعدادا لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن توفير أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام يانج أفريكانز

ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية في دوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين جالاتا سراي وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 في عدد من المحافظات

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية