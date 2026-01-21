الأخدود يتعادل مع الرياض 2-2 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

انتهت مباراة الأخدود والرياض، التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل هدفي الأخدود سعيد الربيعي في الدقيقة 62 و86، وجاء هدفي الرياض عن طريق توزي في الدقيقة 26 وسلطان هارون بالدقيقة 5+90.

ترتيب الأخدود والرياض في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يصل الأخدود إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، بينما يصل رصيد الرياض إلى النقطة 10 في المركز السادس عشر.

الرياض يخسر أمام التعاون

وخسر الرياض في الجولة الماضية علي يد التعاون بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الرياض ضد التعاون

وتكفل مارتينيز بالأهداف الثلاثة في لفريقه التعاون في الدقائق (10 و45+8) من ركلة جزاء و66) فيما سجل هدف الرياض الوحيد، البرتغالي توزي (63).

