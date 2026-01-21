مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

18 حجم الخط

في ظل الارتفاع في معدلات الإصابة بمرض الكبد الدهني، خاصة مع انتشار أنماط الحياة غير الصحية والاعتماد على الوجبات السريعة والمصنعة، حذر معهد التغذية من خطورة بعض العادات الغذائية التي قد تساهم في تطور المرض وتفاقم مضاعفاته، مؤكدًا أن الوعي الغذائي يمثل خط الدفاع الأول في الوقاية والعلاج.



وأوضح معهد التغذية أن مريض الكبد الدهني يعاني في الأساس من تراكم زائد للدهون داخل خلايا الكبد، ما يؤثر سلبًا في وظائفه الحيوية، وقد يؤدي مع الوقت إلى التهابات مزمنة ومضاعفات خطرة إذا لم يتم التعامل معه بنظام غذائي صحي.

تناول العيش الأبيض بكميات كبيرة يمثل خطرًا حقيقيًّا

وأكد أن تناول العيش الأبيض بكميات كبيرة يمثل خطرًا حقيقيًّا لأنه يتحول بعد عملية التمثيل الغذائي إلى سكر سريع الامتصاص، يرفع مستوى الجلوكوز في الدم.

ومع استمرار زيادة السكر في الجسم وعدم استهلاكه كمصدر للطاقة، يتحول إلى دهون تتراكم داخل الكبد والأنسجة المختلفة.



وأشار إلى أن العيش البلدي خيار أفضل لمرضى الكبد الدهني، لاحتوائه على الألياف التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين عملية الهضم، ومنح الشعور بالشبع لفترات أطول.



كما شدد معهد التغذية على أن كثرة استخدام الدهون من العوامل المؤذية للصحة، خاصة إذا كانت من مصادر غير صحية، داعيًا إلى الابتعاد عمَّا وصفه بـ"السموم الغذائية"، وعلى رأسها السكر الأبيض، لما له من تأثير مباشر في زيادة معدلات الالتهاب وتدهور حالة الكبد الدهني.



وأضاف أن الاستمرار في هذه العادات الغذائية الخاطئة يسهم في زيادة انتشار المرض وتفاقم أعراضه، مشددًا على أهمية الاعتماد على الدهون الصحية بكميات معتدلة، مثل الزبدة البلدي، ضمن نظام غذائي متوازن.

