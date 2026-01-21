الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

العيش الأبيض، فيتو
العيش الأبيض، فيتو
18 حجم الخط

في ظل الارتفاع في معدلات الإصابة بمرض الكبد الدهني، خاصة مع انتشار أنماط الحياة غير الصحية والاعتماد على الوجبات السريعة والمصنعة، حذر معهد التغذية من خطورة بعض العادات الغذائية التي قد تساهم في تطور المرض وتفاقم مضاعفاته، مؤكدًا أن الوعي الغذائي يمثل خط الدفاع الأول في الوقاية والعلاج.


وأوضح معهد التغذية أن مريض الكبد الدهني يعاني في الأساس من تراكم زائد للدهون داخل خلايا الكبد، ما يؤثر سلبًا في وظائفه الحيوية، وقد يؤدي مع الوقت إلى التهابات مزمنة ومضاعفات خطرة إذا لم يتم التعامل معه بنظام غذائي صحي.

 

تناول العيش الأبيض بكميات كبيرة يمثل خطرًا حقيقيًّا

وأكد أن تناول العيش الأبيض بكميات كبيرة يمثل خطرًا حقيقيًّا لأنه يتحول بعد عملية التمثيل الغذائي إلى سكر سريع الامتصاص، يرفع مستوى الجلوكوز في الدم. 

ومع استمرار زيادة السكر في الجسم وعدم استهلاكه كمصدر للطاقة، يتحول إلى دهون تتراكم داخل الكبد والأنسجة المختلفة.


وأشار إلى أن العيش البلدي خيار أفضل لمرضى الكبد الدهني، لاحتوائه على الألياف التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين عملية الهضم، ومنح الشعور بالشبع لفترات أطول.


كما شدد معهد التغذية على أن كثرة استخدام الدهون من العوامل المؤذية للصحة، خاصة إذا كانت من مصادر غير صحية، داعيًا إلى الابتعاد عمَّا وصفه بـ"السموم الغذائية"، وعلى رأسها السكر الأبيض، لما له من تأثير مباشر في زيادة معدلات الالتهاب وتدهور حالة الكبد الدهني.

الصحة: مصر الأولى عالميًا فى معدلات الولادة القيصرية

الصحة: انخفاض وفيات مرضى السكري 13% وخطة للتوسع في تصنيع الإنسولين محليًا


وأضاف أن الاستمرار في هذه العادات الغذائية الخاطئة يسهم في زيادة انتشار المرض وتفاقم أعراضه، مشددًا على أهمية الاعتماد على الدهون الصحية بكميات معتدلة، مثل الزبدة البلدي، ضمن نظام غذائي متوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجلوكوز في الدم التمثيل الغذائي السكر في الدم العيش البلدي العادات الغذائية الوجبات السريعة مرض الكبد الدهني عملية التمثيل الغذائي مستوى السكر في الدم مرضي السكر مرض الكبد معهد التغذية معدلات الولادة

مواد متعلقة

الصحة: انخفاض وفيات مرضى السكري 13% وخطة للتوسع في تصنيع الإنسولين محليًا

العدالة الصحية الغائبة بين أجنحة الـ VIP وطوابير الانتظار.. معدلات وفيات الأطفال والرضع بين الفقراء أعلى من الأغنياء بنسبة 2.5 مرة.. وأطباء: الفقير يعاقب مرتين الأولى بالفقر والثانية بالمرض

الرعاية الصحية: مستشفى رأس سدر المركزي قدّم أكثر من 300 ألف خدمة طبية

وزير الصحة يتابع آخر مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية»

خالد عبد الغفار يبحث مع الصحة العالمية مستجدات التعاون في الاستجابة لأزمتي السودان وغزة

نقيب الأطباء يبحث مع محافظ المنوفية دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات

الرعاية الصحية تعزز مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد بأحدث الأجهزة الطبية

الصحة: تقديم 14.7 مليون خدمة بالمنشآت الطبية في الفيوم خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

اليوم، أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تالجو ومكيف، غدا تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

أول تعليق لجوارديولا على سقوط مانشستر سيتي المذل أمام بودو جليمت النرويجي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية