تالجو ومكيف، غدا تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

تبدأ هيئة السكة الحديد بداية من غدا الخميس 22 يناير 2026 ولمدة 3 أسابيع، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس)، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، واستجابةً لزيادة الطلب خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وجاء جدول تشغيل القطارات الإضافية كالتالي:

أولًا: مواعيد قطارات "تالجو" الإضافية (يوم بعد يوم)



أعلنت الهيئة توفير خدمة "تالجو" الفاخرة لركاب الوجه القبلي وفق المواعيد التالية:

قطار رقم 2040 (القاهرة - أسوان): * يبدأ التشغيل من يوم الخميس 22/1/2026 وحتى الأحد 15/2/2026.

موعد القيام: الساعة 18:30 (6:30 مساءً) من القاهرة.

موعد الوصول: الساعة 06:30 صباحًا في أسوان.

قطار رقم 2041 (أسوان - القاهرة):

يبدأ التشغيل من يوم الجمعة 23/1/2026 وحتى الاثنين 16/2/2026.

موعد القيام: الساعة 19:20 (7:20 مساءً) من أسوان.

موعد الوصول: الساعة 07:15 صباحًا في القاهرة.

ثانيًا: مواعيد القطارات المكيفة الإضافية

لضمان استيعاب الكثافة العددية، تم تخصيص قطارات مكيفة إضافية تعمل وفق المواعيد الآتية:

قطار رقم 1938 (القاهرة - أسوان):

يبدأ من الخميس 22/1/2026 وحتى الأحد 15/2/2026.

موعد القيام: الساعة 22:50 (10:50 مساءً) من القاهرة.

موعد الوصول: الساعة 10:25 صباحًا في أسوان.

قطار رقم 1939 (أسوان - القاهرة):

يبدأ من الجمعة 23/1/2026 وحتى الاثنين 16/2/2026.

موعد القيام: الساعة 21:30 (9:30 مساءً) من أسوان.

موعد الوصول: الساعة 09:20 صباحًا في القاهرة.

