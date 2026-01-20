سيراميكا كليوباترا يعلن ضم لاعب الأهلي

18 حجم الخط

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع محمد عبد الله، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سيراميكا يعلن ضم لاعب الاهلي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا:"رحبوا معنا بلاعبنا الجديد.. محمد عبد الله.. المنضم إلى صفوف فريقنا من الأهلي.

محمد عبد الله

سيراميكا يعلن ضم عمر كمال من الأهلي

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع الظهير الأيمن عمر كمال عبد الواحد، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء انتقال عمر كمال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، بعد اتفاق النادي مع الأهلي على بنود صفقة، تضمنت انتقال مروان عثمان، مهاجم سيراميكا، إلى صفوف القلعة الحمراء.

تفاصيل صفقة انتقال مروان عثمان إلي الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل انتقال مروان عثمان ، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا انتقال لاعبه مروان عثمان إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر سيراميكا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.. نتمنى لك كل التوفيق”.

