جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

كشف كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي. 

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول دخول نادي جيرونا الإسباني في مفاوضات مع أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. 

رد جيرونا الإسباني علي أنباء مفاوضات ديانج

ونفى كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات مع لاعب الأهلي في الوقت الحالي.

وقال كارسيل في تصريحات خاصة لموقع “فيتو”، ردا على ما تردد بشأن اهتمام جيرونا بضم ديانج: “هذا غير صحيح”. 

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة، فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

