خلال اتصال هاتفي، وزير الرياضة ونظيره المغربي يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

اشرف صبحي وزير الرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية، خلال اتصال هاتفي، على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب والتي تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان الرياضي والشبابي.

وشدد الوزيران على أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل في إطارها الحضاري القائم على الاحترام المتبادل والروح الرياضية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك وحرص الجانبين على تهدئة الأجواء الرياضية بين الجماهير، والتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرًا للتقارب بين الشعوب وليست سببًا للخلاف وأن الرياضة قوة ناعمة فاعلة في توطيد العلاقات بين الشعوب ودعم مسارات التقارب والتعاون بين الدول الشقيقة.

يذكر أن كأس الامم الافريقية الأخيرة في  المغرب شهدت بعض التوتر بين الجماهير المغربية والمصرية وطالت ايضا الاعلام المغربي والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

صبحي: نهنئ الأشقاء في المغرب على حسن استضافة البطولة الأفريقية

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى نجاح المملكة المغربية الشقيقة فى استضافة العرس الافريقي كاس الامم الافريقية  مؤكدًا رفض أي مظاهر تعصب أو إساءة من شأنها التأثير سلبًا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، أو تشويه صورة الجماهير العربية.

براده: نثمن العلاقات المصرية المغربية وحريصون على تعزيز التعاون فى شتي المجالات

من جانبه، ثمّن الوزير المغربي محمد سعد برادة هذا التواصل، مؤكدًا تقدير المملكة المغربية للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية مصر العربية، وحرص بلاده على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الأخوة العربية ونشر القيم الإيجابية بين الشباب.

