الإثنين 19 يناير 2026
رسميا، سيراميكا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

عمر كمال
عمر كمال
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع الظهير الأيمن عمر كمال عبد الواحد، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء انتقال عمر كمال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، بعد اتفاق النادي مع الأهلي على بنود صفقة، تضمنت انتقال مروان عثمان، مهاجم سيراميكا، إلى صفوف القلعة الحمراء.

تفاصيل صفقة انتقال مروان عثمان إلي الأهلي 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل انتقال مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح المصدر أن الصفقة تمت على أساس الإعارة، حيث سينضم مروان عثمان إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال كل من عمر كمال بجانب لاعب اخر إلى صفوف سيراميكا كليوباترا أيضا على سبيل الإعارة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

