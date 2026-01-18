موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى مسئولو النادي الأهلي إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يفيد بتحديد موعد مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي ستقام على ملعب الأخير يوم 31 يناير الجاري، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل مسئولو الأهلي خلال الفترة الحالية إنهاء كافة ترتيبات السفر إلى تنزانيا استعدادا لخوض اللقاء المرتقب، في إطار حرص النادي على توفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، لمرافقة البعثة والإشراف على جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالرحلة.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

