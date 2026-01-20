حامد حمدان ومروان حمدي يقودان بيراميدز أمام الجونة بكأس مصر

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة المقرر لها في الثانية والنصف من عصر اليوم على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي

موعد مباراة الجونة وبيراميدز

ويلتقي فريق بيراميدز والجونة في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

مباراة الجونة وبيراميدز

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة علي قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة وتحديدا اون تايم سبورت 2

مباراة الجونة ضد بيراميدز

ويخشى فريق بيراميدز مفاجآت بطولة كأس مصر بمواجهة الجونة اليوم، لذلك شدد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق على ضرورة إحراز هدف مبكر لامتلاك المباراة وعدم اعطاء فرصة للمنافس لاحراز هدف مبكر في مرماه.

