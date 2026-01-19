سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم لاعب جديد من الأهلي

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موافقة إدارة القلعة الحمراء على انتقال كريم فؤاد إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد اقترب من سيراميكا بعد اتفاق بين الناديين، خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك ضمن صفقة انتقال مروان عثمان لاعب سيراميكا إلى الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن موافقة الأهلي على رحيل كريم فؤاد جاءت بعد إعطاء ييس توروب مدرب الفريق الضوء الأخضر على رحيل اللاعب في ظل اكتمال خيارات الفريق في مركز الظهير، بعد التعاقد مع أحمد عيد قادما من النادي المصري البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية وتوقيع العقود بين الأطراف المعنية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.