السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
18 حجم الخط

تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره حرس الحدود، سلبيا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: ابو اليادي، عبدالغني محمد، يسري وحيد، عبدالرحمن جودة.

الوسط: سيفوري ايزاك، دونجا، محمد توني.

الهجوم: كريم الديب، أفشة، جون ايبوكا

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- المصري 11 نقطة.

2- زد 10 نقاط.

3- الاتحاد السكندري  8 نقاط.

4- سموحة 8 نقاط.

5- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط.

6- الزمالك 7 نقاط. 

7- حرس الحدود نقطة وحيدة.

نهاية المباراة

وحاول كل فريق تسجيل هدف الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. 

 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

الاتحاد السكندري حرس الحدود كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود أفشة

