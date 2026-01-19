الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مروان عثمان مفاجأة ييس توروب في مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

مروان عثمان
مروان عثمان
18 حجم الخط

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي وضع برنامجه لتجهيز مروان عثمان المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من سيراميكا كليوباترا، والذي انتظم في مران الفريق اليوم استعداد للاعتماد عليه خلال مواجهة يانج أفريكانز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ييس توروب توروب يانج افريكانز الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا مروان عثمان

مواد متعلقة

رسميا، سيراميكا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتأخر أمام ريال سوسيداد بهدف في الشوط الأول

روما يفوز علي تورينو بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أستون فيلا يسقط أمام إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي

قرار جديد من الأهلي بشأن إعارة جراديشار إلى أويبست المجري

عمر كمال عبد الواحد ينتظم في أول تدريب له مع سيراميكا كليوباترا

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية