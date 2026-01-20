كأس مصر، بيراميدز يتقدم بثلاثية أمام الجونة في الشوط الأول (صور)

18 حجم الخط

مباراة الجونة وبيراميدز، تقدم فريق بيراميدز على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة في الشوط الاول على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

مباراة الجونة ضد بيراميدز

وشهدت الدقيقة 4 حصول حامد حمدان لاعب وسط بيراميدز على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على حافظ إبراهيم في وسط الملعب.

وفي الدقيقة التاسعة أحرز بيراميدز هدف التقدم من ركلة ركنية وارتباك في دفاع الجونة ووصلت الكرة إلى محمود زلاكة ليسددها داخل الشباك لتصبح النتيجة 1-0.

وعزز بيراميدز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد انطلاقة رائعة من محمود زلاكة ثم تمريرة إلى مصطفى زيكو الذي سدد الكرة داخل شباك الجونة لتصبح النتيجة 2-0.

وواصل بيراميدز سيطرته بعدما سجل الهدف الثالث في شباك الجونة في الدقيقة 27 عن طريق مروان حمدي، ليتقدم السماوي بنتيجة 3-0.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة الجونة المقرر لها في الثانية والنصف من عصر اليوم على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط: محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة علي قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة وتحديدا أون سبورت 2.

ويخشى فريق بيراميدز مفاجآت بطولة كأس مصر لمواجهة الجونة اليوم، لذلك شدد الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق على ضرورة إحراز هدف مبكر لامتلاك المباراة وعدم إعطاء فرصة للمنافس لإحراز هدف مبكر في مرماه.

