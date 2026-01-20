حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام بتروجيت في كأس مصر

18 حجم الخط

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجيت بعد قليل على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ١٦ من مسابقة كأس مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجيت في كأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، محمد هلال

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

ويلتقي فريق بتروجت نظيره مودرن سبورت في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

ونجح فريق بتروجت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا صعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف في دور الـ32، بينما تخطى فريق مودرن سبورت عقبة فريق القناة متصدر دوري المحترفين في نفس الدور بهدف نظيف أيضا.

مواعيد المباريات المؤجلة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2025-2026.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة بتروجت ومودرن سبورت في دور الـ16 بكأس مصر اليوم في تمام الثانية والنصف عصرا على ستاد بتروسبورت.

وتقام مباراة الجونة وبيراميدز ضمن منافسات نفس الدور على ستاد خالد بشارة بالجونة اليوم الساعة 2:30 عصرا.

كما تقرر إقامة مباراة زد والمصرى في دور الـ16 بكأس مصر على ستاد السويس الجديد بدلا من ستاد برج العرب، في تمام الثانية والنصف عصر غدا الأربعاء.

