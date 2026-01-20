الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

كأس مصر، تعادل بتروجيت ومودرن سبورت 1-1 في الشوط الأول

بتروجت
بتروجت
تعادل فريق بتروجت ونظيره مودرن سبورت إيجابيا بهدف لكل فريق في الشوط الأول خلال لقائهما علي استاد بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

واحرز هدف التقدم لمودرن سبورت علي زعزع في الدقيقة 41، وتعادل لبتروجت بدر موسي في الدقيقة 45 

تشكيل مودرن سبورت أمام بتروجيت في كأس مصر

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، علي فوزي، عماد حمدي

خط الوسط: غنام محمد، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، محمد هلال

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، محمد صبري، أحمد يوسف، محمد مسعد، محمود شعبان، جودوين شيكا، أحمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

مباراة بتروجت ومودرن سبورت

ونجح فريق بتروجت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزا صعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف في دور الـ32، بينما تخطى فريق مودرن سبورت عقبة فريق القناة متصدر دوري المحترفين في نفس الدور بهدف نظيف أيضا.

