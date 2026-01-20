الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة التعديات على أملاك التربية والتعليم بسمالوط في المنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أملاك التربية والتعليم بسمالوط
18 حجم الخط

نجحت جهود مديرية التربية والتعليم في المنيا في استرداد أراضٍ وأصول تعليمية تعرضت للتعدي في  مدينة سمالوط، في إطار متابعة حماية ممتلكات الدولة وضمان سلامة العملية التعليمية.

تنسيق أمني وتنفيذي لإزالة التعديات

وجاء تنفيذ قرارات الإزالة بعد تنسيق كامل بين المديرية، الأجهزة الأمنية، والوحدة المحلية لمدينة سمالوط، بمشاركة لجنة قانونية مختصة لضمان سير الإجراءات وفق القانون وحماية ممتلكات الدولة.

إزالة غرفة ملحقة بسور مدرسة المعصرة

وشملت الأعمال إزالة غرفة ملحقة بسور مدرسة المعصرة الابتدائية، والتي كانت تُعيق فتح مخرج إضافي للطلاب، ما يمثل خطرًا على سلامتهم أثناء الدخول والخروج من المدرسة.

استمرار المتابعة لحماية أصول الدولة

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن جهودها مستمرة لمواجهة أي تعديات مستقبلية على أراضي وممتلكات الدولة، مع متابعة مستمرة لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم اخبار المنيا تعليم المنيا مدارس المنيا التعديات في المنيا إزالة التعديات سمالوط حماية ممتلكات الدولة امن المنيا مديرية التربية والتعليم المدارس الابتدائية سلامة الطلاب متابعة ميدانية ازالة الغرف المخالفة الممتلكات الحكومية

مواد متعلقة

المنيا يواجه "فكرية أبو قرقاص" في دوري المظاليم اليوم

حوادث المنيا خلال 24 ساعة الماضية، إنهاء خصومة ثأرية وحبس متهم بالتعدي على طفلة

أسعار المبيدات الزراعية في المنيا اليوم الأحد

أسعار الخضروات والفاكهة بالمنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم 18 يناير 2026

خطوات صرف والاستعلام عن المعاشات لأصحاب المعاشات في المنيا

خطوات الحصول على خدمات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات في المنيا

ارتفاع أسعار الأسمدة في المنيا، والمزارعون يطالبون بالرقابة

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية