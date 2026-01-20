إزالة التعديات على أملاك التربية والتعليم بسمالوط في المنيا

18 حجم الخط

نجحت جهود مديرية التربية والتعليم في المنيا في استرداد أراضٍ وأصول تعليمية تعرضت للتعدي في مدينة سمالوط، في إطار متابعة حماية ممتلكات الدولة وضمان سلامة العملية التعليمية.

تنسيق أمني وتنفيذي لإزالة التعديات

وجاء تنفيذ قرارات الإزالة بعد تنسيق كامل بين المديرية، الأجهزة الأمنية، والوحدة المحلية لمدينة سمالوط، بمشاركة لجنة قانونية مختصة لضمان سير الإجراءات وفق القانون وحماية ممتلكات الدولة.

إزالة غرفة ملحقة بسور مدرسة المعصرة

وشملت الأعمال إزالة غرفة ملحقة بسور مدرسة المعصرة الابتدائية، والتي كانت تُعيق فتح مخرج إضافي للطلاب، ما يمثل خطرًا على سلامتهم أثناء الدخول والخروج من المدرسة.

استمرار المتابعة لحماية أصول الدولة

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن جهودها مستمرة لمواجهة أي تعديات مستقبلية على أراضي وممتلكات الدولة، مع متابعة مستمرة لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

