الإثنين 19 يناير 2026
المنيا يواجه "فكرية أبو قرقاص" في دوري المظاليم اليوم

يخوض فريق المنيا اليوم الإثنين مواجهة كروية مهمة أمام نظيره فكرية أبو قرقاص ضمن منافسات دوري المظاليم القسم الثاني في لقاء ينتظره جمهور الفريقين لما يحمله من أهمية كبيرة على مستوى جدول الترتيب والمنافسة خلال المرحلة الحالية من المسابقة. 

المنيا يواجه فكرية اليوم في دوري المظاليم القسم الثاني وسط طموحات جماهيرية

وتأتي المباراة في توقيت يسعى فيه نادي المنيا إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار الدوري خاصة مع تقارب النقاط بين عدد من الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة وهو ما يزيد من حدة اللقاء المنتظر. 

الجهاز الفني لفريق المنيا

ويعول الجهاز الفني لفريق المنيا على مجموعة من العناصر الأساسية داخل التشكيل من أجل فرض السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى مع الاعتماد على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة في الهجوم من أجل هز شباك المنافس مبكرا وحسم المباراة لصالحه. 

فريق فكرية أبو قرقاص 

في المقابل يدخل  فريق فكرية أبو قرقاص اللقاء بطموحات لا تقل أهمية حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنيا سواء بالفوز أو اقتناص نقطة ثمينة تساعده على تحسين موقعه في جدول الدوري ومواصلة المنافسة بقوة خلال الجولات المقبلة. 

محافظة المنيا 

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع داخل محافظة المنيا في ظل حالة الشغف الكروي والدعم المستمر للفريق وهو ما يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية كبيرة لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي وتاريخه في المسابقة. 

دوري المظالم القسم الثاني

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية وإثارة على مدار شوطي اللقاء في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي من دوري المظالم القسم الثاني

