18 حجم الخط

تشهد أسعار المبيدات الزراعية في محافظة المنيا تفاوتًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مع اختلاف الأسعار حسب نوع المبيد ودرجة فاعليته والشركة المنتجة، ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الزراعة لدى الفلاحين.

الرقابة على المبيدات المغشوشة داخل الأسواق الزراعية

ويحرص مزارعو المنيا على اختيار المبيدات المصرح بها لتجنب الأضرار البيئية وضمان سلامة المحاصيل، خاصة مع تشديد الرقابة على تداول المبيدات المغشوشة داخل الأسواق الزراعية.

ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية

ويرى عدد من الفلاحين أن ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية يمثل تحديًا إضافيًا، مطالبين بتوفير بدائل آمنة وأسعار مناسبة تساعدهم على استكمال الموسم الزراعي بأقل خسائر ممكنة.

أسعار المبيدات الزراعية في المنيا اليوم الأحد



وسجلت أسعار مبيدات الحشرات في المنيا ما يقارب بين 180 و350 جنيهًا للعبوة، بينما تراوحت أسعار مبيدات الفطريات بين 200 و420 جنيهًا، وفقًا لنوع المحصول وطبيعة الإصابة.

أسعار مبيدات الحشائش في المنيا



أما مبيدات الحشائش، فقد تراوح سعرها ما يقارب بين 220 و500 جنيه للعبوة، خاصة المستخدمة في محاصيل القمح والذرة، مع إقبال ملحوظ عليها خلال مراحل تجهيز الأرض.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.