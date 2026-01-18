18 حجم الخط

شهدت أسواق مواد البناء في محافظة المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026 تباينًا في أسعار الحديد والأسمنت، وسط متابعة مستمرة من المقاولين وأصحاب الأعمال لضمان استمرار المشروعات دون تأثير كبير على التكاليف.

أسعار الحديد والأسمنت في المنيا اليوم 18 يناير 2026 تباين ملحوظ في الأسواق



سجل متوسط سعر الحديد تسليم أرض المصنع فى السوق المحلية من "36- 39 ألف جنيه"

- تراوح سعر الحديد للمستهلك بين 38000 و41000 جنيه.

- سعر حديد السويس سجل 39000 جنيه.

- سعر حديد المراكبى سجل قيمة 41000 جنيه.

- حديد بشاى يسجل 41000 جنيه.

- سعر حديد العشرى يسجل 39500 جنيه.

- سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت قيمة 3896 جنيها.

أثر بشكل رئيسي بحركة الشحن



وأشار عدد من التجار إلى أن الأسعار تتأثر بشكل رئيسي بحركة الشحن، الطلب المحلي، وأسعار المدخلات في المصانع، كما تلعب المنافسة بين الموردين دورًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي



ويستمر المقاولون وأصحاب المشروعات في محافظة المنيا بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، لضمان تخطيط ميزانياتهم بشكل صحيح ومواصلة العمل دون أي توقف، خاصة مع ارتفاع حركة الطلب في هذا التوقيت من السنة.



ويحرص المواطنون في المنيا على معرفة الأسعار الحالية قبل الشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المنتجات، ومواصلة أعمال البناء والصيانة في منازلهم ومشروعاتهم التجارية بكفاءة عالية.

