حوادث المنيا خلال 24 ساعة الماضية، إنهاء خصومة ثأرية وحبس متهم بالتعدي على طفلة

شهدت محافظة المنيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عددًا من الحوادث المتنوعة بين وقائع مرورية وأحداث جنائية وتدخلات أمنية، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما واصلت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار جنوب المنيا

ولقي شاب مصرعه بعد تعرضه للدهس أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بإحدى مناطق مركز ملوي جنوب المنيا، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى عبور خاطئ لمزلقان غير مخصص للمشاة.

إنهاء خصومة ثأرية بعد سنوات من النزاع

ونجحت الأجهزة الأمنية في المنيا. في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وسط تشديدات أمنية مشددة، عقب جلسة صلح شهدت تقديم الكفن والتعهد بوقف أعمال العنف.

حبس متهمين على خلفية مشاجرة عنيفة

وقررت جهات التحقيق حبس عدد من المتهمين على خلفية تورطهم في مشاجرة عنيفة داخل إحدى مناطق المحافظة، أسفرت عن إصابات خطيرة، بعد ثبوت استخدام أدوات حادة وتبادل الاعتداء بين أطراف النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحالة متهم بالتعدي على قاصر إلى جنايات المنيا

وأحالت النيابة العامة متهمًا إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بالتعدي على طفلة داخل نطاق المحافظة، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، في واقعة أثارت حالة من الغضب.

متابعة أمنية وتشديد رقابي بالمراكز

وكثفت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تواجدها الميداني خلال الساعات الماضية، لمتابعة الأوضاع الأمنية والتعامل السريع مع البلاغات، بالتزامن مع تشديد الرقابة على الطرق والمناطق الحيوية لمنع تكرار الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

