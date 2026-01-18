ارتفاع أسعار الأسمدة في المنيا، والمزارعون يطالبون بالرقابة

18 حجم الخط

تشهد أسعار الأسمدة الزراعية في محافظة المنيا حالة من التباين الملحوظ مع بداية التعاملات، حيث تختلف الأسعار من مركز لآخر حسب نوع السماد وجودته وتوافره داخل الجمعيات الزراعية أو الأسواق الحرة، ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة لدى الفلاحين.

أسعار الأسمدة الزراعية في المنيا اليوم ارتفاع نسبي وتفاوت حسب النوع والجودة

ويرى عدد من المزارعين في المنيا أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل عبئًا إضافيًا على العملية الزراعية، خاصة مع زيادة تكاليف الري والعمالة، مطالبين بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان وصول الحصص المدعمة في مواعيدها المحددة.

الفلاحون في محافظة المنيا

ويتابع الفلاحون في محافظة المنيا حركة أسعار الأسمدة الزراعية بشكل يومي، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الزراعة ومساحات المحاصيل، في ظل سعيهم لتحقيق التوازن بين التكلفة والعائد خلال الموسم الزراعي الحالي.

سعر شيكارة سماد اليوريا 46% في محافظة المنيا

وسجل سعر شيكارة سماد اليوريا 46% في محافظة المنيا ما بين 850 و900 جنيه في السوق الحر، بينما تراوح سعرها داخل بعض الجمعيات الزراعية بين 780 و820 جنيهًا وفقًا للحصص المقررة للمزارعين.

سماد النترات 33.5%

أما سماد النترات 33.5%، فقد تراوح سعر الشيكارة في المنيا ما بين 750 و800 جنيه، مع اختلاف السعر حسب الشركة المنتجة ومكان التوزيع، وسط إقبال متوسط من المزارعين مع بداية تجهيز الأراضي للموسم الجديد.

سعر شيكارة السماد المركب

وبلغ سعر شيكارة السماد المركب ما بين 950 و1100 جنيه داخل الأسواق الزراعية، بينما سجل سماد الفوسفات أسعارًا تتراوح بين 700 و780 جنيهًا للشيكارة، مع استقرار نسبي مقارنة بالفترات الماضية

