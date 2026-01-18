الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع أسعار الأسمدة في المنيا، والمزارعون يطالبون بالرقابة

الأسمدة الزراعية
الأسمدة الزراعية
18 حجم الخط

تشهد أسعار الأسمدة الزراعية في محافظة المنيا حالة من التباين الملحوظ مع بداية التعاملات، حيث تختلف الأسعار من مركز لآخر حسب نوع السماد وجودته وتوافره داخل الجمعيات الزراعية أو الأسواق الحرة، ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة لدى الفلاحين. 

أسعار الأسمدة الزراعية في المنيا اليوم ارتفاع نسبي وتفاوت حسب النوع والجودة

ويرى عدد من المزارعين في المنيا أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل عبئًا إضافيًا على العملية الزراعية، خاصة مع زيادة تكاليف الري والعمالة، مطالبين بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان وصول الحصص المدعمة في مواعيدها المحددة.

الفلاحون في محافظة المنيا

ويتابع الفلاحون في محافظة المنيا حركة أسعار الأسمدة الزراعية بشكل يومي، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الزراعة ومساحات المحاصيل، في ظل سعيهم لتحقيق التوازن بين التكلفة والعائد خلال الموسم الزراعي الحالي.

سعر شيكارة سماد اليوريا 46% في محافظة المنيا

وسجل سعر شيكارة سماد اليوريا 46% في محافظة المنيا ما بين 850 و900 جنيه في السوق الحر، بينما تراوح سعرها داخل بعض الجمعيات الزراعية بين 780 و820 جنيهًا وفقًا للحصص المقررة للمزارعين.

سماد النترات 33.5%

أما سماد النترات 33.5%، فقد تراوح سعر الشيكارة في المنيا ما بين 750 و800 جنيه، مع اختلاف السعر حسب الشركة المنتجة ومكان التوزيع، وسط إقبال متوسط من المزارعين مع بداية تجهيز الأراضي للموسم الجديد.

سعر شيكارة السماد المركب

وبلغ سعر شيكارة السماد المركب ما بين 950 و1100 جنيه داخل الأسواق الزراعية، بينما سجل سماد الفوسفات أسعارًا تتراوح بين 700 و780 جنيهًا للشيكارة، مع استقرار نسبي مقارنة بالفترات الماضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الأسمدة الزراعية ارتفاع اسعار الأسمدة سعر شيكارة سماد اليوريا سعر شيكارة السماد المركب المنيا اليوم اسعار الاسمدة الأسمدة الزراعية سماد اليوريا سماد النترات الزراعة في المنيا أسعار السماد اخبار المنيا الفلاحين الموسم الزراعى المنيا

مواد متعلقة

سؤال النحو صعب، تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا خلال تفقد لجان الإعدادية: حريصون على تهيئة أجواء ملائمة

اليوم، انطلاق فعاليات حملة "365 يوم سلامة" بجميع منشآت الصحة في المنيا

اليوم، بدء التحقيق في واقعة وفاة فتاة تناولت حبة حفظ الغلال بالمنيا

طقس المنيا اليوم السبت، شبورة صباحية وشديد البرودة ليلا

حتى إشعار آخر، اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في المنيا

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

محافظ المنيا: افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد بعدد من المراكز

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية