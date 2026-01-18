الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطوات صرف والاستعلام عن المعاشات لأصحاب المعاشات في المنيا

صرف المعاشات
صرف المعاشات
18 حجم الخط

يقدم دليل المنيا الخدمي شرحًا مبسطًا لمواطني المنيا حول كيفية الاستعلام عن المعاشات وصرفها، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتقليل التكدس داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من خدمة المعاشات

تستهدف خدمة المعاشات العاملين السابقين بالقطاعين الحكومي والخاص، وأصحاب المعاشات، والمستحقين من الورثة، ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن المعاش

يتيح دليل المنيا الخدمي، إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش وقيمته من خلال القنوات الرسمية المخصصة، مع ضرورة تجهيز الرقم القومي والرقم التأميني لضمان دقة البيانات وسرعة الحصول على الخدمة.

أماكن صرف المعاشات في المنيا

يتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المنتشرة بمراكز وقرى المنيا، أو عبر ماكينات الصراف الآلي، بما يضمن سهولة الوصول لأصحاب المعاشات خاصة كبار السن.

الخدمات الإضافية لأصحاب المعاشات

يشمل دليل المنيا الخدمي معلومات حول خدمات تعديل البيانات، إضافة مستحقين، استخراج بدل فاقد لبطاقة المعاش، وتقديم الشكاوى في حال وجود أي تأخير أو خطأ في الصرف.

إرشادات مهمة لضمان سهولة الصرف

ويرجي من أصحاب المعاشات بمتابعة مواعيد الصرف المحددة، والتأكد من تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري، والاحتفاظ بالمستندات الرسمية لتسهيل أي إجراء مستقبلي.
خاتمة خدمية. 

دليل المنيا الخدمي

ويهدف دليل المنيا الخدمي إلى دعم أصحاب المعاشات داخل محافظة المنيا، من خلال توفير معلومات واضحة حول الاستعلام والصرف والخدمات المرتبطة بالمعاشات، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويحفظ كرامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دليل المنيا الخدمي صرف المعاشات المنيا اليوم معاشات المنيا الاستعلام عن المعاشات اصحاب المعاشات بالمنيا تأمينات المنيا خدمات المنيا معاشات التأمينات دعم كبار السن دخل ثابت خدمات حكومية حقوق المتقاعدين معاش شهري مستحقات مالية

مواد متعلقة

سؤال النحو صعب، تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

محافظ المنيا خلال تفقد لجان الإعدادية: حريصون على تهيئة أجواء ملائمة

اليوم، انطلاق فعاليات حملة "365 يوم سلامة" بجميع منشآت الصحة في المنيا

اليوم، بدء التحقيق في واقعة وفاة فتاة تناولت حبة حفظ الغلال بالمنيا

طقس المنيا اليوم السبت، شبورة صباحية وشديد البرودة ليلا

حتى إشعار آخر، اليوم قطع الكهرباء عن 5 مناطق في المنيا

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

محافظ المنيا: افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد بعدد من المراكز

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية