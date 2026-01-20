الصيام سبب رئيسي في خفض ضغط الدم المرتفع

18 حجم الخط

ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة التي تهدد الصحة بشكل عام، لأنها تسبب الجلطات وأمراض القلب والكلى، لذا يجب الحذر منه.

ويحرص مريض ضغط الدم المرتفع على الالتزام بالعلاج لتجنب مضاعفاته الخطيرة، وأولى خطوات العلاج هى الابتعاد عن الأملاح.

الصيام سبب رئيسي فى خفض ضغط الدم المرتفع

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الصيام يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع بنسبة 90%، وذلك طبقا لأحدث الدراسات التى تمت على أكثر من شخص مريض بضغط الدم المرتفع، وذلك لأن الصيام أفضل طريقة لتقليل الأنسولين بالجسم،

وأضاف سلامة، أن ارتفاع الأنسولين بالجسم يؤثر على الشرايين وتصبح جافة جدا وتفقد مرونتها مايسبب ارتفاع ضغط الدم وللاسف هى مشكلة مرتبطة بسكر الدم الناتج عن مقاومة الأنسولين وارتفاع مستواه بالدم، وهذا يعنى أن مقاومة الأنسولين ليست مؤشر فقط للإصابة بالسكري بل بضغط الدم المرتفع أيضا.

علاج ضغط الدم المرتفع

نصائح تساعدك فى علاج ضغط الدم المرتفع

وتابع، أنه لعلاج ضغط الدم المرتفع، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الصيام سواء الصيام الاسلامى أو الصيام المتقطع.

الحصول على جرعات محددة من فيتامين د تحت إشراف طبى لأنه اقوى علاج لخفض ضغط الدم المرتفع.

زيادة مصادر البوتاسيوم والماغنيسيوم فى الطعام لأنها يساعدان على مرونة الشرايين كما يخفضان ضغط الدم المرتفع، ومن أبرز مصادرهم الخضروات الورقية وبذور اليقطين والشيا، أو المكملات الغذائية.

تناول فيتامين K2، لأنه يساعد علي سحب الكالسيوم الزائد من جدران الشرايين، مايخفض ضغط الدم المرتفع.

تناول بعض المشروبات التى تساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، مثل هل التفاح العضوة والكركدية وورق الزيتون والشاى الأخضر والكرفس والبقدونس وعصير البنجر والقرفة.

الإقلال من الكربوهيدرات لأنها تحبس الماء بالجسم مايزيد من ارتفاع ضغط الدم، لذا يحب الإقلال منها خاصة أن ذلك يساعد أيضا فى علاج مقاومة الأنسولين.

