الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أكلات ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم
ضغط الدم

مرض ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الشباب لأسباب عديدة أبرزها الكافيين والتدخين والضغوط العصبية.

وارتفاع ضغط الدم مرض خطير يحب الاهتمام بعلاجه سريعا للوقاية من أمراض القلب والمخ والكلى وغيرهم الكثير.

أكلات ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع 

ويقدم الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أكلات ومشروبات تساعد فى السيطرة على ضغط الدم المرتفع، منها:-

  • البنجر وهو يحتوى على اكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية والشرايين ما يساعد في السيطره على ضغط الدم، لذا يفضل وضعه فى طبق السلطة يوميا.
  • المغنيسيوم من أهم العناصر التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر وتحسين جوده النوم والسيطرة على ضغط الدم سواء، وهو يوجد فى المكسرات أو البذور أو الخضروات الورقية، ويمكن تناوله كمكمل غذائي.
ضغط الدم المرتفع 
ضغط الدم المرتفع 
  • أوميجا 3،وهو مضاد التهابات قوي جدا يحسن الدورة الدموية في الأوعية والشرايين، ويحافظ على صحة القلب والمخ، ويفضل الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل التونة والسمك والماكريل والسلمون والسردين والرنجة قليلة الملح.
  • شاي الكركدية، وهو مشروب لذيذ يخفض ضغط الدم المرتفع ويهديء الأعصاب، لذا يفضل تناوله يوميا كوب واحد لمرضى الضغط المرتفع، لتجنب مخاطر ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على الصحة العامة.

ومرض الضغط المرتفع هو القاتل الصامت الذى يجب الوعى به وبمخاطره لذا إذا كان هناك إصابة وراقية بالضغط فى العائلة يجب الكشف المبكر من خلال عمل الفحوصات اللازمة على فترات لاكتشاف اى إصابة مبكرة والحصول على العلاج المناسب تحت إشراف طبى لتجنب حدوث أى مضاعفات.

txt

بدائل صحية لاستخدام الملح في الطعام لمرضى ضغط الدم

txt

ارتفاع ضغط الدم، متى يتحول إلى أزمة تهدد الحياة؟

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرض الضغط ضغط الدم ضغط الدم المرتفع أكلات ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

الآثار الجانبية الناتجة عن أدوية الضغط وطرق التعامل معها

أعراض الضغط العالي وخطوات العلاج المنزلية

علاج الضغط العالي بالمواد الطبيعية من أطعمة ومشروبات عشبية

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

الطاقة والنقل أبرزها، السيسي يستعرض فرص التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبي

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية