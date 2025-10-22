مرض ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الشباب لأسباب عديدة أبرزها الكافيين والتدخين والضغوط العصبية.

وارتفاع ضغط الدم مرض خطير يحب الاهتمام بعلاجه سريعا للوقاية من أمراض القلب والمخ والكلى وغيرهم الكثير.

أكلات ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع

ويقدم الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أكلات ومشروبات تساعد فى السيطرة على ضغط الدم المرتفع، منها:-

البنجر وهو يحتوى على اكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية والشرايين ما يساعد في السيطره على ضغط الدم، لذا يفضل وضعه فى طبق السلطة يوميا.

المغنيسيوم من أهم العناصر التي تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر وتحسين جوده النوم والسيطرة على ضغط الدم سواء، وهو يوجد فى المكسرات أو البذور أو الخضروات الورقية، ويمكن تناوله كمكمل غذائي.

أوميجا 3،وهو مضاد التهابات قوي جدا يحسن الدورة الدموية في الأوعية والشرايين، ويحافظ على صحة القلب والمخ، ويفضل الحصول عليه من مصادر طبيعية مثل التونة والسمك والماكريل والسلمون والسردين والرنجة قليلة الملح.

شاي الكركدية، وهو مشروب لذيذ يخفض ضغط الدم المرتفع ويهديء الأعصاب، لذا يفضل تناوله يوميا كوب واحد لمرضى الضغط المرتفع، لتجنب مخاطر ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على الصحة العامة.

ومرض الضغط المرتفع هو القاتل الصامت الذى يجب الوعى به وبمخاطره لذا إذا كان هناك إصابة وراقية بالضغط فى العائلة يجب الكشف المبكر من خلال عمل الفحوصات اللازمة على فترات لاكتشاف اى إصابة مبكرة والحصول على العلاج المناسب تحت إشراف طبى لتجنب حدوث أى مضاعفات.

