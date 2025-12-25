مشروبات طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

18 حجم الخط

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي يمكن أن تصبح مزمنة مع الوقت وللأسف تسبب مضاعفات خطيرة أبرزها أمراض القلب والفشل الكلوي.

وضغط الدم المرتفع له أسباب عديدة أبرزها الضغوط العصبية والنفسية والإكثار في تناول الأملاح والتدخين وغيرهم من العادات الخاطئة.

مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة مع التقدم في العمر أو بسبب التوتر، أو السمنة، أو قلة الحركة، والإفراط في تناول الملح، إلى جانب العلاج الطبي ونمط الحياة الصحي، ويمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تلعب دور مهم في خفض ضغط الدم وتنظيمه بطريقة آمنة وطبيعية، ولكنها ليست بديل عن الأدوية، فهى فقط تحسن النتائج تحت إشراف طبى، ومن هذه المشروبات:

الكركديه، وهو من أشهر المشروبات الطبيعية لخفض ضغط الدم، حيث يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وغني بمضادات الأكسدة، ويساهم في خفض الضغط الانقباضي والانبساطي، ينقع ملعقة كبيرة من أزهار الكركديه في كوب ماء ساخن، ويترك 10 دقائق ثم يشرب بدون سكر أو مع القليل من العسل، ويمكن تناوله بارد أو ساخن.

عصير البنجر، وهو على نسبة عالية من النترات الطبيعية، حيث يحسن تدفق الدم، ويساعد على استرخاء الشرايين، ويخفض ضغط الدم خلال ساعات من تناوله، يخلط البنجر الطازج مع الماء أو الجزر، ويشرب مرة واحدة يوميًّا.

مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع

عصير الرمان، وهو غني بالبوليفينولات المفيدة للقلب، حيث يقلل تصلب الشرايين، ويحسن صحة القلب، ويساعد على خفض ضغط الدم مع الاستمرار، ويكفي كوب واحد يوميًّا من عصير الرمان الطبيعي غير المحلى.

القرفة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم، وتقلل مقاومة الأوعية الدموية، وتساعد على ضبط ضغط الدم والسكر معا، ويغلى عود قرفة في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ويشرب مرة واحدة يوميا.

الزنجبيل من المشروبات الداعمة لصحة القلب، وهو يساعد على توسيع الأوعية الدموية، ويقلل الالتهابات، ويساهم في خفض ضغط الدم تدريجيا، وتضاف شرائح زنجبيل طازج إلى ماء ساخن، وينقع 10 دقائق ثم يشرب.

ماء الثوم، ورغم طعمه القوي، إلا أنه فعال جدا، لأنه يقلل تصلب الشرايين، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث تنقع فصوص الثوم المهروسة في ماء فاتر، ويشرب صباحا على الريق.

شاي البابونج، وهو مشروب مهدئ يساعد بشكل غير مباشر في خفض الضغط، ويقلل التوتر والقلق، ويساعد على استقرار ضغط الدم، كوب قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.