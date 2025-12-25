الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مشروبات طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم المرتفع،
ضغط الدم المرتفع، فيتو
18 حجم الخط

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي يمكن أن تصبح مزمنة مع الوقت وللأسف تسبب مضاعفات خطيرة أبرزها أمراض القلب والفشل الكلوي.

وضغط الدم المرتفع له أسباب عديدة أبرزها الضغوط العصبية والنفسية والإكثار في تناول الأملاح والتدخين وغيرهم من العادات الخاطئة.

 

مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع 

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة مع التقدم في العمر أو بسبب التوتر، أو السمنة، أو قلة الحركة، والإفراط في تناول الملح، إلى جانب العلاج الطبي ونمط الحياة الصحي، ويمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تلعب دور مهم في خفض ضغط الدم وتنظيمه بطريقة آمنة وطبيعية، ولكنها ليست بديل عن الأدوية، فهى فقط تحسن النتائج تحت إشراف طبى، ومن هذه المشروبات:

  • الكركديه، وهو من أشهر المشروبات الطبيعية لخفض ضغط الدم، حيث يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وغني بمضادات الأكسدة، ويساهم في خفض الضغط الانقباضي والانبساطي، ينقع ملعقة كبيرة من أزهار الكركديه في كوب ماء ساخن، ويترك 10 دقائق ثم يشرب بدون سكر أو مع القليل من العسل، ويمكن تناوله بارد أو ساخن.
  • عصير البنجر، وهو على نسبة عالية من النترات الطبيعية، حيث يحسن تدفق الدم، ويساعد على استرخاء الشرايين، ويخفض ضغط الدم خلال ساعات من تناوله، يخلط البنجر الطازج مع الماء أو الجزر، ويشرب مرة واحدة يوميًّا.
مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع 
مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع 
  • عصير الرمان، وهو غني بالبوليفينولات المفيدة للقلب، حيث يقلل تصلب الشرايين، ويحسن صحة القلب، ويساعد على خفض ضغط الدم مع الاستمرار، ويكفي كوب واحد يوميًّا من عصير الرمان الطبيعي غير المحلى.
  • القرفة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم، وتقلل مقاومة الأوعية الدموية، وتساعد على ضبط ضغط الدم والسكر معا، ويغلى عود قرفة في كوب ماء لمدة 5 دقائق، ويشرب مرة واحدة يوميا.
  • الزنجبيل من المشروبات الداعمة لصحة القلب، وهو يساعد على توسيع الأوعية الدموية، ويقلل الالتهابات، ويساهم في خفض ضغط الدم تدريجيا، وتضاف شرائح زنجبيل طازج إلى ماء ساخن، وينقع 10 دقائق ثم يشرب.
  • ماء الثوم، ورغم طعمه القوي، إلا أنه فعال جدا، لأنه يقلل تصلب الشرايين، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث تنقع فصوص الثوم المهروسة في ماء فاتر، ويشرب صباحا على الريق.
  • شاي البابونج، وهو مشروب مهدئ يساعد بشكل غير مباشر في خفض الضغط، ويقلل التوتر والقلق، ويساعد على استقرار ضغط الدم، كوب قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.
txt

أطعمة ترفع ضغط الدم دون طعم مالح

txt

كيف يسبب الملح ارتفاع ضغط الدم وما هي الكمية المناسبة منه؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضغط الدم المرتفع ارتفاع ضغط الدم مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع ضغط الدم صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

دراسة حديثة تكشف تأثير النوم بموعد ثابت على انخفاض ضغط الدم

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

نصائح لقياس ضغط الدم بشكل صحيح

وصفات عشبية، لخفض ضغط الدم المرتفع بطرق آمنة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح

لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

محافظ الدقهلية يزور مصابي انهيار عقار المنصورة بالمستشفى (صور)

وقوع مصابين وتهشم سيارات، بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن انهيار عقار المنصورة (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads