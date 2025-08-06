أعراض ارتفاع ضغط الدم وأسبابه ومخاطره

أعراض ارتفاع ضغط الدم، ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة التى أصبحت منتشرة في وقتنا الحالى بين الشباب وللأسف يعرف بالقاتل الصامت.

وأعراض ارتفاع ضغط الدم، عديدة ولكنها تظهر بشكل مفاجئ وللاسف إذا لم يتم علاج ارتفاع ضغط الدم سريعا تحدث مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، ويعرف بأنه زيادة مستمرة في قوة دفع الدم على جدران الشرايين، مما يشكل ضغط إضافي على القلب والأوعية الدموية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وأضاف خليل، أن من أسباب ارتفاع ضغط الدم:-

العوامل الوراثية، إذا كان أحد الوالدين أو الأقارب يعاني من ارتفاع الضغط، يزيد احتمال الإصابة به.

النظام الغذائي غير الصحي، حيث تناول كميات كبيرة من الملح والأطعمة الدسمة والمقلية.

زيادة الوزن والسمنة، تؤدي لزيادة الجهد على القلب وضخ الدم.

قلة النشاط البدني، والجلوس لفترات طويلة وعدم ممارسة الرياضة.

التدخين وشرب الكحول، تساهم في تضييق الشرايين ورفع الضغط.

التوتر والضغط النفسي المستمر يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات ترفع ضغط الدم.

أمراض أخرى مثل أمراض الكلى، الغدة الدرقية، ومرض السكري.

استخدام بعض الأدوية كحبوب منع الحمل أو بعض المسكنات ومضادات الاحتقان.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وتابع، غالبا ما يعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه قد لا تظهر أعراض واضحة، لكن في بعض الحالات قد يشعر المريض ببعض الأعراض،منها:-

صداع مستمر خاصة في الصباح.

دوخة أو دوار.

ضبابية أو ضعف في الرؤية.

خفقان أو تسارع ضربات القلب.

نزيف من الأنف في الحالات الشديدة.

شعور بالتعب وضيق في التنفس.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

مخاطر ارتفاع ضغط الدم

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى:

أمراض القلب وتصلب الشرايين.

السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

قصور الكلى أو الفشل الكلوي.

مشاكل في النظر بسبب تلف الأوعية الدموية في العين.

ضعف الذاكرة أو الخرف نتيجة ضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

علاج ارتفاع ضغط الدم

وأضاف الدكتور عماد، أن من طرق علاج ارتفاع ضغط الدم:-

مدرات البول.

تقليل الملح في الطعام.

تناول غذاء صحي غني بالخضروات والفواكه.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين والكحول.

التحكم في التوتر والضغط النفسي.

المتابعة الطبية المنتظمة: لقياس ضغط الدم وضبط العلاج.

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم:-

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي متوازن مثل حمية DASH.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

النوم الجيد والابتعاد عن السهر المفرط.

ممارسة نشاط بدني مثل المشي 30 دقيقة يوميًا.

الفحص الدوري لضغط الدم خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

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