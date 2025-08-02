السبت 02 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين لاتباع مجموعة من الإرشادات البسيطة والفعالة للوقاية من ضغط الدم المرتفع.

وجاءت أبرز النصائح كالتالي:

تقليل تناول الملح في الطعام

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات

تجنب الدهون المشبعة والمتحولة

الإقلاع عن التدخين

الامتناع عن شرب الكحول

ممارسة النشاط البدني بانتظام

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وحذرت من أعراض ارتفاع ضغط الدم منها:

١- صداع شديد
٢-ألم بالصدر
٣- الدوخة
٤-صعوبة التنفس
٥- غثيان
٦- قيء
٧- تغيم الرؤية أو غيره من تغيّرات الرؤية
٨- القلق والارتباك
٩- الطنين في الأذنين
١٠- النزيف الأنفي
١١- عدم انتظام ضربات القلب
 

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

 وقالت وزارة الصحة إنه يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يعالج.

وأوضحت  أنه يطبق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم:

١-المُسنون 
٢-العوامل الوراثية
٣-زيادة الوزن أو السمنة‬
٤-الخمول البدني
٥- النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضروات، أو كلا الأمرين
٦-تعاطي التبغ.

خطورة ارتفاع ضغط الدم

 وحذرت وزارة الصحة من ارتفاع ضغط الدم، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالتالي:

١-أمراض القلب والأوعية الدموية
٢-الفشل الكلوي
٣-العمى
٤-ضعف الإدراك
٥-السكتة الدماغية

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وأشارت إلى أن الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم. وعلى الرغم من أنه بإمكان الأفراد قياس ضغط دمهم بأنفسهم باستخدام أجهزة آلية، فإن التقييم الذي يجريه الاختصاصي الصحي مهم لتقييم المخاطر والحالات المرتبطة بها.

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الدهون المشبعة الإقلاع عن التدخين ارتفاع ضغط الدم الفواكه والخضروات ضغط الدم المرتفع ضغط الدم وزارة الصحة

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