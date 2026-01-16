كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية؟

18 حجم الخط

يعد تشخيص الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم بمنزلة جرس إنذار يتطلب الانتباه، حيث يمهد ارتفاع ضغط الدم الطريق للنوبات القلبية عبر مسارات مباشرة وغير مباشرة.

كيف يحطم ضغط الدم صحة الشرايين؟

يرفع ضغط الدم المزمن من احتمالات الإصابة بالنوبة القلبية من خلال أربعة محاور رئيسية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي:

تلف الشرايين: تماما كما يتسبب خرطوم المياه ذو الضغط العالي في تآكل الأسطح، يؤدي ضغط الدم المرتفع إلى تضرر البطانة الداخلية للشرايين، مما يجعلها بيئة خصبة لتراكم الدهون والكوليسترول وتكون "اللويحات".

تصلب الشرايين: يعزز الضغط المرتفع من عملية "تصلب الشرايين"، حيث تتراكم اللويحات وتؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية وتقييد تدفق الدم، وهو السبب الأكثر شيوعا لانسداد الشرايين التاجية.

الجلطات الدموية: عندما تنفجر تلك اللويحات المترسبة، يحفز الجسم آلية التجلط، وإذا كان التجلط كبيرا بما يكفي لسد الشريان، فإنه يؤدي مباشرة إلى نوبة قلبية.

إجهاد عضلة القلب: يجبر الضغط المرتفع القلب على العمل بجهد أكبر لفترات طويلة، مما يؤدي لتضخم العضلة أو ضعفها، وهذا الإجهاد قد يحدث فجأة (كما في أزمات ارتفاع الضغط الحادة) أو تدريجيا، مما يعجز القلب عن ضخ الدم الكافي لتلبية احتياجات الجسم من الأكسجين والمغذيات.

علاقة ضغط الدم بالنوبة القلبية

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن ضغط الدم يجب أن يكون مرتفع أثناء حدوث النوبة القلبية، فالقراءات قد تكون مرتفعة، أو منخفضة، أو حتى ضمن النطاق الطبيعي أثناء الإصابة، فالنوبة القلبية بحد ذاتها لا تغير بالضرورة مستويات الضغط بشكل ثابت.

وتعتمد حالة الضغط أثناء النوبة على عدة عوامل، منها:

السبب الرئيسي، حيث تختلف النوبة الناتجة عن أزمة ضغط حادة عن تلك الناتجة عن تمزق اللويحات.

نوع النوبة، فالنوبات القلبية "الصامتة" قد لا تصاحبها تغييرات ملحوظة في القياسات.

العوامل الشخصية، مثل العمر، التاريخ الصحي، الأدوية المستخدمة، ومستويات التوتر.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم

لا تتوقف مخاطر إهمال ضغط الدم عند النوبات القلبية فحسب، بل تمتد لتشمل السكتات الدماغية، الفشل الكلوي، وفشل القلب، وصولا إلى الخرف، لذلك فيعد الوصول بالضغط إلى مستويات آمنة ضرورة قصوى رغم التحديات التي قد تواجه المرضى مثل العوامل الوراثية وصعوبة الوصول للرعاية الصحية.

انخفاض طفيف في مستويات الضغط يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يمكن تحقيقه عبر خطوات بسيطة كالمشي لمدة 10 دقائق يوميا أو تقليل استهلاك الملح.

متى يصبح ارتفاع ضغط الدم حالة طارئة؟

يجب طلب الطوارئ فورا إذا تلازم ارتفاع الضغط مع أي من الأعراض التالية:

ضيق التنفس أو آلام وضغط في الصدر.

صداع حاد أو تغييرات في الرؤية.

دوار، ارتباك، قلق غير مبرر، أو فقدان للوعي.

تنميل، ضعف عام، أو رغبة في القيء.

