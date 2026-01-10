فوائد الثوم والعسل، يعزز الجهاز المناعي ويخفض ضغط الدم

18 حجم الخط

يعد الثوم والعسل من الركائز الأساسية في الطب الشعبي عبر العصور؛ فرغم التباين الكبير في نكهتيهما بين حدة الثوم وحلاوة العسل، إلا أنهما يشتركان في احتواء مركبات حيوية تعزز صحة الجسم بطرق متعددة.

وتتنوع طرق الاستفادة منهما بين إدراجهم كعناصر طازجة في الوجبات أو استخدامهما كمكملات غذائية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، مع ضرورة الوعي بأن جودة وفاعلية هذه المكونات تختلف باختلاف طرق تحضيرها.

تعزيز الجهاز المناعي

يمتلك هذا الثنائي قدرة فائقة على دعم الدفاعات الطبيعية للجسم، فيحتوي الثوم على مركب "الأليسين" الذي يساعد في مقاومة الفيروسات والبكتيريا، وتزداد فاعلية هذا المركب عند سحق الثوم الطازج، وفي المقابل، يتميز العسل بخصائص مضادة للميكروبات وقدرة على تهدئة الأنسجة المتهيجة في الحلق، مما يجعله خيارا مثاليا لمواجهة نزلات البرد الموسمية.

صحة القلب ومحاربة التأكسد

تشير الأبحاث إلى أن الثوم يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طفيف، خاصة لدى المصابين بارتفاع الضغط البسيط، حيث تساعد مركباته على استرخاء الأوعية الدموية، ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن الثوم لا يعد بديلا للأدوية الموصوفة، أما العسل، فيلعب دورا في حماية القلب عبر تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، بفضل غناه بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول التي تحمي الخلايا من التلف البيئي والضغوط اليومية.

كيفية الاستفادة من الثوم والعسل بالمنزل

لتحقيق أقصى استفادة، ينصح بتناول الثوم طازج ومسحوق ضمن الصلصات والمأكولات، بينما يفضل استخدام العسل الخام لعلاج السعال وتلطيف الحلق.، كما يمكن استخدام "العسل الطبي" موضعيا على الجلد لتطهير الحروق والخدوش البسيطة بعد تنظيف المنطقة جيدا.

وصفات صحية مبتكرة لدمج الثوم والعسل

يمكن دمج الثوم والعسل في النظام الغذائي عبر طرق بسيطة:

صلصة السلطة: خلط زيت الزيتون مع الخل والاعشاب المجففة والثوم المفروم والعسل لموازنة الحموضة.

الثوم المخمر بالعسل: يتم وضع فصوص الثوم المقشرة في وعاء معقم ويغمر بالعسل لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، مع "تنفيس" الوعاء دوريا لخروج الغازات الناتجة عن التخمر.

تتبيلة العسل والثوم: مزيج من الثوم، العسل، صويا صوص قليلة الصوديوم، وزيت الزيتون لتتبيل الدواجن والأسماك.

الآثار الجانبية لدمج العسل والثوم

رغم الفوائد المتعددة، يجب الحذر واستشارة الطبيب في الحالات التالية:

تفاعلات الثوم: قد يسبب الثوم حساسية لبعض الأشخاص، كما أن تناوله بجرعات كبيرة قد يؤدي إلى تميع الدم، مما يشكل خطرا عند تداخله مع بعض الأدوية.

تفاعلات العسل: يؤثر العسل على مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري، كما قد يسبب حساسية للأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح، وتظهر أعراضها على شكل ضيق تنفس، تورم الوجه، دوار، أو اضطراب في ضربات القلب.

يمنع منعا باتا إعطاء العسل للأطفال دون سن العام الواحد؛ لتجنب خطر الإصابة بـ "تسمم الرضع الوشيقي"، وهو حالة معوية خطيرة تسببها بكتيريا قد توجد في العسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.