أطعمة ترفع ضغط الدم، عند الحديث عن الأطعمة التي ترفع ضغط الدم، يتبادر إلى الأذهان عادةً كل ما هو مالح، لكن الحقيقة أن الصوديوم يتسلل إلى أطعمة كثيرة لا يبدو طعمها مالحًا على الإطلاق.

أطعمة ترفع ضغط الدم دون طعم مالح

وهذه الأطعمة، عند تناولها بانتظام، قد ترفع ضغط الدم تدريجيًّا من دون أن نلاحظ.

تنتمي معظم الأطعمة التي نتناولها اليوم إلى فئة الأطعمة المصنّعة بدرجات متفاوتة.

وتعد الأنواع التي تحتوي على صوديوم مضاف الأكثر تأثيرًا في رفع ضغط الدم، إذ يستخدم الملح بكميات كبيرة لحفظ النكهة، وإطالة صلاحية المنتج، وتحسين القوام.

وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 70% من استهلاكنا اليومي من الصوديوم يأتي من الأطعمة المعلبة والمحضرة وفق ما نشر على Health.

الأشخاص الذين يعتمدون بشكل مستمر على الأطعمة فائقة المعالجة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من غيرهم.

فإلى جانب الصوديوم، غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على كميات من السكر المضاف والدهون غير الصحية، مما يزيد من مخاطر ارتفاع الضغط على المدى الطويل.

أمثلة على الأطعمة المصنعة الشائعة:

الوجبات الجاهزة أو المجمدة.

اللحوم المعلبة.

الحساء.

الوجبات الخفيفة المعبأة مثل رقائق البطاطس والبسكويت.

البطاطس المقلية



كما يعد تناول الطعام خارج المنزل مصدرًا خفيًا للصوديوم، سواء كان ذلك في مطاعم الوجبات السريعة أو المطاعم الفاخرة. فالكميات المستخدمة في الطهو عادةً ما تتجاوز بكثير ما نضيفه بأنفسنا في المنزل.

فعلى سبيل المثال، تحتوي شريحة واحدة من بيتزا الجبن على نحو 640 ملليجرامًا من الصوديوم، أي ما يعادل ثلث الحد اليومي الموصى به (2300 ملليجرام).

ورغم أن البعض يلجأ إلى التوابل والصلصات بدلًا من الملح، إلا أن كثيرًا منها غني بالصوديوم.

فملعقة طعام واحدة من صلصة الصويا قد تحتوي على أكثر من 1000 ملليجرام من الصوديوم، وحتى التتبيلات الشهيرة مثل خل البلسميك لا تخلو من نسب مرتفعة.

أمثلة على توابل عالية الصوديوم:

صلصة الباربكيو

الكاتشب

المخللات

التتبيلات الجاهزة

صلصات التغميس



السكر يرفع ضغط الدم

ورغم أن العلاقة بين السكر وضغط الدم ليست شائعة مثل العلاقة بالملح، فإن الدراسات تشير إلى أن السكريات المضافة قد تؤثر في الأوعية الدموية وتسهم في زيادة الوزن، وهما عاملان مرتبطان بارتفاع ضغط الدم.

السكر الأبيض

تشمل هذه المصادر: المشروبات الغازية، القهوة المنكهة، الحلوى، وحبوب الإفطار المحلاة.

الخبز والمعجنات

شريحة واحدة من الخبز الأبيض تحوي نحو 130 ملليجرامًا من الصوديوم.

ومع تناول الخبز في أكثر من وجبة يوميًا، يرتفع مجموع الصوديوم سريعًا. كما تحتوي المخبوزات والمعجنات على الصوديوم والسكريات معًا، مما يضاعف تأثيرها على ضغط الدم.

كيف تحسن النظام الغذائي لحماية ضغط الدم؟

للحد من الصوديوم والمحافظة على ضغط دم صحي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تقليل تناول اللحوم المصنّعة مثل النقانق واللحوم الباردة.

مقارنة الملصقات الغذائية واختيار المنتجات قليلة الصوديوم.

طهو المزيد من الوجبات في المنزل للتحكم في كمية الملح.

اختيار الخضراوات الطازجة أو المجمدة بدلًا من المعلبة، أو شراء المنتجات المكتوب عليها "بدون إضافة ملح".

استخدام الأعشاب والتوابل الطبيعية وعصير الليمون لتعزيز النكهة.

طلب الصلصات والتتبيلات جانبًا عند تناول الطعام في المطاعم، واستخدامها باعتدال.

تقليل المشروبات السكرية واستبدالها بالماء أو المشروبات غير المحلاة.

