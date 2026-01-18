الأحد 18 يناير 2026
محافظات

مصرع شابين بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط ببني سويف

الشابين شريف خلف
الشابين شريف خلف ومحمد مصطفى ـ ضحيتي الحادث، فيتو
لقي شابان مصرعهما بـ محافظة بني سويف، في حادث سير وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط بـ مركز بني سويف.

بلاغ حادث سير بطريق قرية باروط ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير نتيجة تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية باروط بدائرة مركز شرطة بني سويف، ووجود مصابين في موقع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شابين في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة، وهما: محمد مصطفى، مقيم بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وشريف خلف أبو الحسن، مقيم بقرية تل كفر منصور التابعة لمركز ببا، وذلك نتيجة قوة التصادم بين الدراجة النارية التي كانا يستقلانها ودراجة أخرى بالطريق ذاته.

<strong alt=

وفاة شابين ونقل جثتيهما لمشرحة المستشفى

ودفع فرع إسعاف بني سويف برئاسة الدكتور هاني همام، مدير الفرع وإشراف ومتابعة هاني معوض، مسئول غرفة العمليات، بسيارتين انتقلتا إلى موقع الحادث وقامت بنقل الجثمانين إلى المستشفى، حيث جرى إيداعهما بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التصاريح الخاصة بالدفن عقب الانتهاء من الفحص الطبي اللازم.

كما انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم، وتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لفترة قصيرة، كما تم التحفظ على الدراجات النارية المتسببة في الحادث، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

<strong alt=

الحزن يخيم على قريتي باروط وتل كفر منصور

وخيم الحزن على قريتي باروط وتل كفر منصور، فور انتشار نبأ الحادث، حيث سادت حالة من الصدمة والأسى بين الأهالي، خاصة أن الضحيتين في مقتبل العمر ويتمتعان بحسن السمعة بين ذويهم ومعارفهم، فيما توافد عدد كبير من الأقارب والأصدقاء على المستشفى لمتابعة الإجراءات واستلام الجثمانين، وسط دعوات بالرحمة لهما والصبر لأسرتهما.

