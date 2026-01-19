الزملوط يتابع المشروعات التنموية في بلاط بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمركز بلاط يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وحامد عبدالله رئيس مركز بلاط، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية؛ لمتابعة مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على معدلات التنفيذ.

واستهل الزملوط، جولته بتفقد أعمال رصف وتوسعة مدخل المدينة باتجاه مركز الخارجة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل، حيث وجه بمتابعة إنشاء جزيرة وسطى بميدان بلاط؛ لتنظيم التدفقات المرورية وتأمين عبور المشاة، وتعزيز الهوية البصرية للميدان من خلال أعمال التشجير والإنارة العامة، وإنشاء ممشى سياحي بمواجهة مركز الشرطة.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، مشروع "قرية الخير والنماء" الذي يضم 92 منزلًا ريفيًا و260 فدانًا زراعيًا لخدمة أهالي القرية كمجتمع متكامل، حيث استمع إلى مقترح أحد المواطنين بشأن إضافة غرفة سكنية بمنطقة أهالي قرية الخير والنماء القديمة، موجهًا بالبدء في تنفيذ "نموذج أولي" لتقييمه وتعميمه؛ تلبيةً لاحتياجات الأسر وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي.

الزملوط يتابع سير العمل بمركز " حسن حلمي "بالخارجة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء جولته التفقدية بمركز الخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقهما علي نجاح رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث تابع عمل العيادات الطبية والتأهيلية وأعمال تطوير منطقة الملاعب الرياضية وأنشطة الورش الفنية.

ووجّه المحافظ بطرح وتسويق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية؛ للمساهمة في دعم أنشطتهم وتمكينهم اقتصاديًا، والبدء في إنشاء محال تجارية بسور المركز الجنوبي وتخصيصها لصالح لذوي الاحتياجات الخاصة.

